وكيل مهاجم شبيبة القبائل لـ في الجول: الزمالك لم يفاوض اللاعب

أكد سالم محمد سالم وكيل أعمال بانو دياوارا مهاجم شبيبة القبائل الجزائري أن الزمالك لم يتفاوض مع اللاعب من أجل ضمه بدء من الموسم المقبل.

وكانت صحيفة كومبيتيسيون الجزائرية الناطقة بالفرنسية قد أشارت إلى أن سالم اتفق مع مسؤولي الزمالك على دفع الشرط الجزائي الخاص باللاعب والمقدر بـ500 ألف دولار.

ونفى سالم الأمر لـFilGoal.com قائلا:"الزمالك لم يتفاوض مع اللاعب ولن يسافر أحد من النادي إلى الجزائر من أجل ذلك كما ذكرت الصحيفة".

وأضاف "كل ما في الأمر أن اللاعب معروض على الزمالك لأن فريقه يريد تسويقه في المنطقة العربية".

ويعتبر الدولي البوركيني صاحب الـ24 عاما من هدافي الدوري الجزائري هذا الموسم، سجل 11 هدفا في 23 مباراة بالدوري.