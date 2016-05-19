أخبار عاجلة

«هيونداي» تطرح «أزيرا» الجديدة في الشرق الأوسط -
«أجايي» يعود لقائمة الأهلي أمام الاتحاد السكندري -
مران الأهلي| فقرة ترفيهية و«عبدالحفيظ» يشارك في تدريب الحراس -
الأخبار - تشييع جنازة العميد نجوى الجيار التى إستشهدت أمس فى حادث تفجير بالكنيسة المرقسية -
إسكان النواب" تستدعي ٤ وزراء لحل أزمة "الأحوزة العمرانية" -
بالصور.. كيف يتم التقاط الصور الاحترافية؟ -
بالصور.. مواطنو البحيرة يتبرعون بالدم لمصابي تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. جنازة العميد "نجوى" تتحول لمظاهرة حاشدة.. والنساء تودعها بالزغاريد -
بالصور.. محافظ بني سويف يعزي مطران ببا في ضحايا كنيستي مارجرجس والمرقسية -
الأخبار - من أمام مجلس النواب تفاصيل تأجيل إجتماع وزيري العدل والداخلية مع مجلس النواب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

وكيل مهاجم شبيبة القبائل لـ في الجول: الزمالك لم يفاوض اللاعب

Google+ Print
وكيل مهاجم شبيبة القبائل لـ في الجول: الزمالك لم يفاوض اللاعب وكيل مهاجم شبيبة القبائل لـ في الجول: الزمالك لم يفاوض اللاعب

أكد سالم محمد سالم وكيل أعمال بانو دياوارا مهاجم شبيبة القبائل الجزائري أن الزمالك لم يتفاوض مع اللاعب من أجل ضمه بدء من الموسم المقبل.

وكانت صحيفة كومبيتيسيون الجزائرية الناطقة بالفرنسية قد أشارت إلى أن سالم اتفق مع مسؤولي الزمالك على دفع الشرط الجزائي الخاص باللاعب والمقدر بـ500 ألف دولار.

ونفى سالم الأمر لـFilGoal.com قائلا:"الزمالك لم يتفاوض مع اللاعب ولن يسافر أحد من النادي إلى الجزائر من أجل ذلك كما ذكرت الصحيفة".

وأضاف "كل ما في الأمر أن اللاعب معروض على الزمالك لأن فريقه يريد تسويقه في المنطقة العربية".

ويعتبر الدولي البوركيني صاحب الـ24 عاما من هدافي الدوري الجزائري هذا الموسم، سجل 11 هدفا في 23 مباراة بالدوري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع