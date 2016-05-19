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المحلة يسقط أمام الحدود ويتذيل ترتيب الدوري بجدارة

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المحلة يسقط أمام الحدود ويتذيل ترتيب الدوري بجدارة المحلة يسقط أمام الحدود ويتذيل ترتيب الدوري بجدارة

في صراع الهابطين إلى دوري الدرجة الثانية، سقط غزل المحلة على ملعبه أمام حرس الحدود بهدف جون مقابل ليتراجع إلى المركز الأخير في الدوري المصري الممتاز.

وسجل إسلام مسعود لاعب الحدود هدف المباراة الةحيد في الدقيقة 69 بعدما تابع الكرة المرتدة من حارس المحلة محمد فوزي.

وحقق الحدود بذلك انتصاره الثاني في المسابقة بعدما تغلب في الجولة الـ22 بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام المصري، واستطاع تخطي المحلة في الترتيب ليصبح الـ17 بدلا من الـ18.

ويبقى المحلة الوحيد من بين فرق المسابقة الذي لم يحقق أي انتصار هذا الموسم.

وتأكد هبوط الفريقين إلى دوري الدرجة الثانية ويقترب اتحاد الشرطة من اللحاق بهما.

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