زيزو لـ في الجول: ستوك سيتي لم يطلب رمضان صبحي من الأهلي

أكد عبد العزيز عبد الشافي مدير قطاع الكرة بالنادي الأهلي عدم تلقيه أي عرض رسمي من ستوك سيتي يطلب فيه شراء رمضان صبحي.

وكان تقرير عبر موقع (بليتشر ريبورت) الأمريكي الشهير أكد رصد ستوك سيتي مبلغ خمسة ملايين جنيه استرليني لشراء رمضان صبحي من الأهلي. (التفاصيل)

وقال زيزو لـFilGoal.com من دبي: "لم تصلنا أي عروض من ستوك لرمضان صبحي رسمية أو حتى شفهية".

وأضاف "لن نتعامل مع عروض يتحدث عنها الإعلام حتى لو كان أمريكي أو إنجليزي، وإذا كان ستوك سيتي يريد شراء رمضان فعليه إرسال عرض أولا ثم نناقش تفاصيله الفنية والمالية".

وعن الأرقام التي روجت في الصفقة، أكد زيزو "عندما يصل العرض أولا نبدأ بعد ذلك في التفاوض والحديث عن السعر الذي تستحقه الصفقة".

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