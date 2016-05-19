بالصور..ختام الأنشطة الطلابية في كلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة

مراسل«ONA»:

> إختتمت كلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة، فعاليات الأنشطة الطلابية للعام الجامعى 2015-2016م، بالصالة المغطاة بالقرية الأولومبية.

> وحضر الفعاليات الدكتور محمد القناوى رئيس الجامعة والدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس الجامعة للتعليم، والدكتور صبحى حسنين نائب وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية، والدكتور أشرف شعلان عميد الكلية، والدكتور أسامة عبد الرحمن وكيل الكلية للتعليم والطلاب .

وقدم طلاب وطالبات الكلية عروضًا رياضية تعكس التدريب والروح العالية، والأنشطة الرياضية المختلفة لطلاب الكلية، وتم تقديم عرض فنى لطلاب الكلية.

كما تم تكريم أعضاء هيئة التدريس والطلاب المشاركين بالأنشطة الطلابية المختلفة، وتم تكريم الطلاب الفائزين بالجوائز الرياضية خلال المنافسات بالأنشطة الطلابية داخل وخارج الجامعة.