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بالصور..إحالة العاملين بالوحدة الصحية بقرية النجوع بحرى للتحقيق في الأقصر

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

مراسل«ONA»:
> أحال محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، العاملين بالوحدة الصحية بقرية النجوع بحرى إلي التحقيق لتغيبهم وتركهم للعمل بدون سند قانونى والإهمال الشديد بالوحدة .
> جاء ذلك خلال الجولة التفقدية المفاجئة التي قام بها «سليمان» للوحدة الصحية بقرية النجوع بحرى، اليوم الخميس،ولاحظ غياب الطبيب وطاقم التمريض ، كما لاحظ الإهمال الشديد من حيث النظافة العامة وسقوط بعض ألواح سيراميك الحوائط والأرضيات ، ودورات المياه غير الصالحة للإستخدام وتم إستخدامها مخازن للقمامة.

وأمر رئيس المركز، بتشكيل لجنة فنية من الإدارة الهندسية لإعداد تقرير وافى عن المبنى، متى تم انشاءه وتسلمه ومن المسئول عن تهالك بعض الأرضيات والأسقف.

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