السيطرة على حريق بشقة بالقرب من الممشي السياحي في الفيوم

كتب: سعيد بريك

تمكنت «الحماية المدنية» من السيطرة على حريق بشقه بإحدى العمارات المجاورة للمشى السياحى، قبل أن تمتد إلى باقي شقق العمارة، ولم يتسبب الحريق في أي إصابات.

كانت مديرية أمن الفيوم، قد تلقت بلاغًا من النجدة يفيد باشتعال النار في وحدة سكنية مجاورة للمشى السياحى، فتم إخطار الدفاع المدني وانتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق.

وتبين أن تسرب غاز في مطبخ الشقة تسبب في اشتعال الحريق ولم يتسبب في أية إصابات، وتحرر المحضر رقم 4019 قسم أول الفيوم، وأبلغت النيابة التي انتدبت خبيرا فنيا لمعرفة أسباب الحريق وتولت التحقيق.