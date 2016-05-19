اذا كنت تعاني من تشقق اليدين و القدمين و تبحث عن اهم الاسباب مع طرق العلاج الطبيعية فنقدم لك حصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحه والجمال مقال مذهل و صحي يشمل علاج خشونة القدمين واليدين.

هل تعاني سيدتي من خشونة و تشقق القدمين و اليدين ؟ نقدم لك أهم العلاجات المنزلية التي تساعد في علاج خشونة القدمين واليدين و التخلص من التشقق بهما بسهولة

علاج خشونة القدمين واليدين

خشونة القدم

> القدم هي منبع راحة الجسم وانتعاشه الدائم , وخشونة القدم مشكلة كبيرة ويعانى منها الكثير منا .

>لعلاج خشونة القدمين

> 1. رفع القدمين من الماء ونحت الطبقة الميتة بالحجر الخفاف.

> 2. تغطيس القدمين بالماء مدة كافية ثم رفعهما ، ثم أخذ الزائد من الماء بفوطة من القطن، ثم دهنها فوراً بالفازلين ثم توزيعه على القدمين والفرك جيدا، ثم ارتداء ما يحبس رطوبتهما، مثل كيس بلاستيك وانتعال أحذية منزلية خفيفة مغطاةالعقبين.

> 3. دهن العقبين مع القدمين بمرهم مرطب للجلد يوميا.

> 4. يجب العمل على تقليل الوزن الزائد .

> 5. اختيار طريقة مشي تجنب دق العقب في الأرض كالمشية العسكرية.

> 6. تجنب المشي في أماكن خشنةوجافة مثل فرش أرضية البيت.

> 7. تجنب الوقوف مدة طويلة، خصوصاً على أرض صلبة.

> 8. فرك القدمين بما فيهما العقبين أثناء الاستحمام لإزالة الطبقة الخشنة.

> 9. دهن العقبين بالفازلين أو أي مرهم مرطب بعد بلل القدمين، سواء بعد الحمام أوالوضوء، كلما كان ذلك ممكنا لمنع جفافهما.

> 10. الإكثار من شرب الماء نقيا صافيا، خصوصاً في الأيام الحارة، أو كلما كان هناك زيادة في خروج العرق أو زيادة في الجهد البدني؛ لترطيب الجلد عامة.

> ليس فقط القدمين هى المهمة والتى تحدث لها خشونة , فاليد أيضا لها أهمية بالغة .

أسباب خشونة اليد

1-وراثى.

> 2-استعمال المواد الكيميائية بكثرة كمواد التنظيف.

> 3-نقص الفيتامينات.

> 4-جفاف الجو الشديد.

> 5-من علامات تقدم السن.

> 6-مصاحب لبعض الامراض الجلدية كالصدفية و الاكزيما و غيرها.

> 7- فصل الشتاء.

> تكثر تشققات اليدين في الشتاء

> حيث خلال أشهر الشتاء تقل رطوبة الجو في الخارج فتزداد نسبة الجفاف. وتخلق أجهزة التدفئة في المنازل جوّاً أشبه بالمناخ الصحراوي. وما يزيد الأمر سوءاً ما نقوم به من غسل اليدين على نحو متكرر من باب الحرص على النظافة وتفادي التقاط الفيروسات المسببة للإنفلونزا والتي تشيع عادة في فصل الشتاء، الأمر الذي يؤدي إلى استنفاذ ما بقي من زيوت طبيعية في البشرة. وتكون النتيجة وخيمة ومثيرة للقلق بالنسبة لما يحدث لليدين من جفاف البشرة أوتقشرها وتشققها الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى خروج الدم منها. لا يتردد معظم المرضى عند زيارة عيادات الجلدية في إبداء الدهشة تجاه الإصابة بالتشققات الجلدية في اليدين والجهل بالأسباب الحقيقية .

و لذلك يجب الحفاظ على يدين ناعمتين أثناء فصل الشتاء وفي الجو البارد

1-الحرص على ترطيب البشرة من حين إلى أخر طوال اليوم أهم الأسباب للحفاظ على يدين ناعمتين. لا بد من إرواء البشرة بكمية وافرة من الترطيب، حيث أن وضع كريم الترطيب مباشرة على البشرة هو ما يقضي على علامات الجفاف ويحافظ على الماء من التبخر مما يمنح البشرة مظهراً نديّاً وصحياً. ولعلاج أكثر فعالية ينصح بإستخدام الكريم المرطب في أول الصباح ثم وضعه على نحو متكرر طوال اليوم. لا داعي لانتظار حدوث الجفاف بل ينصح بوضع المرطب قبل أن تبدأ علامات الجفاف، فهذا يمنح نتائج أفضل. و أن استخدام الكريم المرطب مرة واحدة في اليوم لا يكفي ويمكن القول إن ذلك على الأرجح ما يكفي لحماية البشرة لمدة خمس دقائق. وبذلك يترك كريم الترطيب في الواقع مفعولاً طويل الأمد في حالة استخدامه بصورة متكررة بما يتراوح من خمس إلى ست مرات في اليوم. ويجب القيام بفرك الكريم على بشرة اليدين مع التركيز على الأظافر والجلد المحيط بها، حيث يمكن للأظافر أن تكون عرضة للجفاف تماماً كبشرة اليدين.

> 2-البرتقال لتطرية جلد اليدين وزوال الخشونة والتشققات

> من ابسط طرق الاستفادة من البرتقال هو استغلال قشر البرتقال بعد نزعه عن الثمرة في دعك اليدين ، حيث تعمل العصارة الموجودة بالقشر على تطرية اليدين وزوال الخشونة والتشققات .

شاهدي هذه الطرق التي تساعدك في ترطيب البشرة

1- الزيوت الطبيعية

> إن الزيوت الطبيعية مثل زيت بذور العنب او زيت اللوز أو زيت الجوجوبا لها تأثير رائع على الجلد وتساعد على ترطيبه مثل ما تفعل مرطبات الجلد غالية الثمن الأخرى ولكن الفرق أن هذه الزيوت الطبيعية لا تحتوى على نفس كمية المواد الكيميائية الموجودة في المرطبات الصناعية والتى قد يكون لها آثار جانبية ضارة، كما ان هذه الزيوت تتحوى على بعض المواد المضادة للأكسدة ولها خواص مضادة للبكتيريا وبالتالى فهى تساعد على إصلاح وإعادة بناء مادة الكولاجين الهامة لتحديد شكل الجلد واخفاء التجاعيد كما أنها تساعد أيضا في الحصول على جلد رطب ناعم وصحى كما انها تحمى الجلد وتمثل عائقا بين الجلد وبين الطقس البارد خاصة في فصل الشتاء والذي يؤدي إلى جفاف الجلد وبالإضافة لذلك فإن هذه الزيوت ذات الروائح النفاذة تعطى الجلد رائحة جميلة ودائمة

>2- زيت الزيتون

> إذا كنت تريد الحصول على مرطب للجلد طبيعي ورخيص الثمن ومتوفر في كل منزل فلن تجد أفضل من زيت الزيتون حيث ان زيت الزيتون زيت طبيعي ويعتبر مرطب طبيعي قوى للجلد يساعد على علاج الجلد الجاف وترطيبه وزيادة نعومته بشكل مثالى كما ان لزيت الزيتون أيضا خواص مضادة للالتهابات وبالتالى فهو يساعد على علاج التهاب أو احمرار الجلد الناتج عن الحكة الجلدية مثلا او الحساسية ولزيت الزيتون ايضا القدرة على حماية الجلد من الإصابة بسرطان الجلد وبالتالى فإذا كنت تقوم بممارسة رياضة التزلج على الجليد مثلا او الخروج من المنزل أثناء الطقس البارد فيجب أن تقوم بدهان زيت الزيتون على البشرة والجلد قبل الخروج

>3- زبدة الشيا

> لعلك قد سمعت كثيرا عن استخدامات زبدة الشيا الجماعية حيث ان زبدة الشيا تدخل في صناعة الشامبو والكريم وبعض مستحضرات العناية بالجلد والبشرة الأخرى، وقد استخدمت زبدة الشيا واستخدام زبدة الشيا في مستحضرات التجميل يعود غلى الحضارة الفرعونية المصرية التى قد استخدمت زبدة الشيا منذ آلاف السنين وبالتالى فاكتشاف اليوم في أهمية زبدة الشيا لصحة البشرة والجلد ليس بالشيء الجديد، وتحظى زبدة الشيا بكثرة الاستخدام لدى النساء ذات الأصل الأفريقى وهذا ليس من باب الصدفة ولكنه يرجع غلى أن زبدة الشيا هى الدهون المستخلصة من المكسرات الناتجة من شجرة الشيا التى توجد في أفريقيا، وطالما استخدمت زبدة الشيا لعلاج جفاف والتهاب الجلد كما ان زبدة الشيا تنصهر عند درجة حرارة الجلد مما يجعل امتصاصها في الجلد امر سهل للغاية، كما تحتوى زبدة الشيا ايضا على نسبة عالية من فيتامين أ وهذا الفيتامين معروف بأنه يساعد على إصلاح خلايا الجلد التالفة والحصول على جلد سليم وصحى، وعند شراء زبدة الشيا يجب ان تحرص على أن تقوم بشراء زبدة الشيا الطبيعية مائة بالمائة والخالية من المواد الكيميائية أو الرائحة الصناعية والألوان

>4- العسل والزبادى

> إن أي مطبخ في أي منزل يحتوى على نسبة كبيرة من المواد التى يمكن استخدامها للتخلص من جفاف الجلد ولكننا لا نعلم، وعلى سبيل المثال العسل ومنتجات الألبان كالزبادى والكريم، فالعسل مثلا له خواص مضادة للجراثيم ومضادة للأكسدة وبالتالى فهو يساعد على تعزيز قوة الجهاز المناعى وعلاج لدغات الحشرات قومى بوضع العسل على وجهك واتركيه لمدة عشرة دقائق ثم قومى بغسيله بعد ذلك بالماء الفاتر حيث ان ذلك من شأنه ان يساعدك في الحصول على جلد ناعم ولامع وصحى جدا، أما الزبادى فلها ايضا خواص مضادة للجراثيم وخواص مضادة للأكسدة وللالتهابات وبالتالى فهى تساعد على علاج حكة الجلد والتهابة واحمراره وتساعد أيضا في علاج جفاف الجلد وتستخدم أيضا الزبادى للجلد عن طريق ان تقومى بوضعها على الجلد وتتركيها من عشرة إلى خمسة عشر دقيقة ثم تقومى بشطفها بالماء وهناك مواد أخرى في كل مطبخ ايضا تساعد على علاج جفاف الجلد كالشوفان والأفوكادو

>5- الماء

> إن أي علاج للتخلص من جفاف الجلد لن يفلح إذا لم تكن تحصل على كمية الماء الكافية وبالتالى فيجب ان تحرص في ان تحصل على كمية كافية من الماء يوميا وأن تساعد على ترطيب البشرة من الداخل والخارج، وقد يكون من الصعب شرب كميات كبيرة من الماء في فصل الشتاء إلا أنه عليك ان تحاول قدر الإمكان ألا يقل مقدار الماء الذي تشربه يوميا عن ثمانية أكواب

> خلطات طبيعية يمكنك إعدادها بنفسك لتحقيق ترطيب البشرة الذي ترغبين به

>1- ماء الورد مع الجلسرين

> والجلسرين وماء الورد يساعدا على تغذية البشرة وترطيبها بشكل فعال ويمكنك عمل هذه الخلطة عن طريق إضافة ربع كوب من الجلسرين إلى ربع كوب من ماء الورد وخلطهم معا جيدا ثم الاحتفاظ بهم في وعاء محكم الغلق واستخدماها بشكل موضعى على الوجه والبشرة بشكل يومي ويمكن استخدام هذه الخلطة لمدة أسبوع وبعد ذلك يتم عمل خلطة جديدة وهكذا، وهذه الخلطة يمكن استخدامها مع كل أنواع البشرة

>2- الزبادى والبرتقال

> كما يمكن استخدام خلطة الزبادى وعصير البرتقال ايضا لترطيب البشرة والتخلص من جفافها ويمكنك عمل هذه الخلطة عن طريق القيام بإضافة ملعقة صغيرة من عصير البرتقال وكذلك ملعقة صغيرة من عصير الليمون إلى علبة من الزبادى وخلطهم معا جيدا ثم وضع هذا الخليط على البشرة لمدة من خمسة غلى عشرة دقائق ثم غسيل الوجه بالماء الفاتر وهذا الخليط نظرا لما يحتوى عليه من فيتامينات هامة مثل فيتامين ج فهو يساعد على زيادة صحة الجلد والبشرة وترطيبها وكذلك تنظيف المسام أيضا واخفاء التجاعيد

>3- الزبادى مع المكسرات

> وهذه الخلطة ايضا هامة جدا للتخلص من حفاف الجلد والبشرة وترطيبهما ويساعد على تجديد البشرة وعلى زيادة نعومتها ويمكنك القيام بعمل هذه الخلطة عن طريق أن تقومى بطحن بعض من عين الجمل او البندق أو اللوز ثم تقومى بإضافة هذا المسحوق إلى ملعقتين من الزبادى مع خلطهم معا جيدا ثم تقومى بعد ذلك بوضع الخليط على البشرة ويترك لمدة ثلث ساعة يغسل بعدها بالماء الفاتر

>4- الزبادى والفراولة

> ويمكنك ايضا القيام بعمل هذه الخلطة عن طريق ان تقومى بإحضار بعض من حبات الفراولة ثم تقومى بتقطيعها غلى قطع صغيرة وتضيفى إليها عصير ليمونة واحدة ثم تقومى بإضافتهم إلى علبة زبادى ويتم التقليب جيدا حتى يصبح قوام الخلطة ناعما وبعد ذلك يتم وضع الخلطة في الثلاجة مدة لا تقل عن ثلاثين دقيقة ثم اخرجيها من الثلاجة وقومى بوضعها على وجهك واتركيها مدة ثلث ساعة وبعد ان تجف قومى بفرك البشرة حتى يتم التخلص من الجلد الميت تماما

>5- زيت الزيتون مع البيض

> وهذه الخلة تساعد بشكل فعال على ترطيب البشرة الجافة ويمكنك الحصول عليها عن طريق ان تقومى بخفق البيضة جيدا ثم تقومى بإضافة ملعقتين من زيت الزيتون غليها وتقومى كذلك بإضافة ملعقة من عصير الليمون ويتم خلط هذه المكونات معا جيدا ثم وضعها على البشرة لمدة ربع ساعة وبعد ذلك يتم غسيل البشرة بالماء البارد أو الفاتر

> وبذلك تكونى قد تعرفتى على أهم الطرق التى من خلالها يمكنك ترطيب الجلد وعلاج جفافه بشكل طبيعي وتكونى قد تعرفتى على مجموعة من الخلطات الطبيعية أيضا التى تساعدك على أن تقومى بعملها بنفسك بالمنزل لترطيب البشرة بالجلد إلى جانب التخلص ايضا من بعض مشاكل البشرة الأخرى