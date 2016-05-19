أضرار العدسات اللاصقة

اذا كنت احد المتسعملين للعدسات الاصقة و بشكل يومي فعيلك ان تنتبه الى عدة اضرار صحية خطيرة قد تضر بصحة عينيك تتعرف عليها حصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحه والجمال من خلال المقال التالي.

في الوقت الحالي تجد الكثير من الناس يرتدوا العدسات اللاصقة وأصبح من السهل إرتدائها وعدم العناية بها . في حالة عدم الإهتمام بالعدسات اللاصقة بشكل صحيح، قد تكون العيون تحت خطر الإصابة بأضرار العدسات اللاصقة و إليك مخاطر إرتداء العدسات اللاصقة .

أضرار اللينسز أو العدسات اللاصقة علي العين :

1. العدوي والتهيج :

> تحدث العدوي والتهيج عند مسك العدسات ووضع أصابعك علي عينك . لذلك يجب غسل اليدين جيداً قبل لمس العدسات اللاصقة أو عينيك، كما يفضل تقليم أظافرك لعدم خدش العدسات . حذاري من إستخدام ماء الصنبور في غسل العدسات الخاصة بك ولكن اللجوء في هذه الحالة إلي محلول العدسات اللاصقة المخصص لها . كيف تختار العدسات اللاصقة الملونة بنجاح

>2. قرحة القرنية :

> تحدث قرحة القرنية بسبب إرتداء العدسات اللاصقة لفترة طويلة جداً .تعمل العدسات اللاصقة علي دخول الأوكسجين إلي العين وإذا تم إرتدائها لمدة يومين بالكامل يزيد من خطر الإصابة بقرحة القرنية أو حدوث تشوه القرنية التي تؤدي في النهاية إلي العمي .

>3. جفاف العين :

> عند تناول بعض الأدوية سيكون له تأثير سلبي علي العدسات لذلك قبل تناول أي نوع من الأدوية ينصح بخلع العدسات حتي عند وضع قطرة العين يجب خلع العدسات. ولكن هل تعلم ما هي الأدوية التي تؤثر علي العدسات اللاصقة ؟ إذا لم يكن لديك معرفة عن هذه الأدوية نحن نحذرك من إستخدام حبوب منع الحمل والذي يعزز من هرمون الأستروجين وهذا يجعل العيون أكثر حساسية عند إرتداء العدسات اللاصقة وكذلك تقليل إنتاج الدموع وتصبح العين أكثر جفافاً .تعمل مضادات الهيستامين علي تخفيف الحساسية التي تؤدي إلي جفاف العين . كما أن هناك أنواع معينة من أدوية حب الشباب التي تؤدي إلي الحكة، وحمض أستيل الساليسيليك والذي يهيج العين. وبالتاأكيد يجب إستشارة طبيب العيون حول الأدوية التي تتناولها بإنتظام حتي لا تؤثر علي صحة العين .

>4. أضرار محلول العدسات :

> قد يكون محلول العدسات هو المشكلة فهو يأتي في مجموعة مختلفة من الأشكال منه الغسول والمطهر كل من هذه الأنواع تحتوي علي المواد الحافظة التي تهيج العيون .ولا تحاول إستخدام المحلول بعد إنتهاء صلاحيته وإستبداله بالبحث عن ماركة جديدة وصحية أكثر .

>5. منع وصول الأوكسجين للعين :

> عندما يتم تغطية سطح العين بالعدسات تمنع وصول الأوكسجين ويعاني الكثير من مرتدي اللينسيز من جفاف العين . ويمكن لجفاف العين أن يزداد سوءاً علي متن الطائرة، في المناخ الجاف، تناول مضادات الهيستامين . لذلك يجب أن تكون حذر وعدم إرتداء العدسات لفترات طويلة.

>6. تهيج العين :

> عند تطبيق الميكاج أثناء إرتداء العدسات اللاصقة يؤدي إلي تهيج العين مثل تطبيق مكياج العيون أو تطبيق ظلال العيون أو الماسكارا لذلك يمكنك إختيار الماسكارا المقاومة للماء وإختيار المضادات التي تعمل كمضادة للحساسية.وغالباً ما ينصح بإرتداء العدساات اللاصقة قبل تطبيق المكياج وإزالتها قبل إزالة الميكاج .

>7. تضر بصحة العين عند الذهاب إلي مصفف الشعر :

> يتم تسريب مواد كيميائية في مثبتتات الشعر وغيرها من المنتجات التي تضر بحماية العين .

>8. حساسية العين :

> عند إرتداء العدسات اللاصقة والخروج قد تواجه مهجيات صغيرة مثل الغبار، حبوب اللقاح، العفن، الدخان، وبر الحيوانات الأليفة والتي تشق طريقها لعينيك وتؤدي إلي تهيج العين ويصبح إرتداء العدسات اللاصقة غير مريح بالنسبة لك ويفضل إستدالها بالنظارة في الأيام التي تنتشر في الأتربة والمهيجات .

> 9. تلوث العدسات اللاصقة :

> يسهل تلوث العدسات اللاصقة مثل عند إرتداء العدسات اللاصقة أثناء السباحة في حمام به كمية من الكلور تؤدي إلي تلوث العدسات بسهولة لذلك لا ينصح بإرتداء العدسات اللاصقة أثناء السباحة والإنتظار حوالي ساعة بعد الخروج من الحمام قبل إرتدائها .

>10. خطر علي المدخنين :

> التدخين أمر غير صحي إذا كنت ترتدي العدسات اللاصقة كثيراً لأن الدراسات ذكرت عند إرتداء العدسات اللاصقة أكثر من 8 مرات يزيد من خطر الإصابة بقرحة القرنية.

> ويجب إستشارة الطبيب في حالة مواجهة أي من الأعراض التالية مثل رؤية العين أو رؤية ضبابية أوعدوي العين والتوقف عن إرتداء العدسات اللاصقة .

>11. إلتهاب القرنية :

> إذا كنت ترتدي العدسات اللاصقة لمدة عام بدون تغيرها فأنت عرضة للإصابة بإلتهاب القرنية لأنه ينصح بتغير العدسات اللاصقة كل ثلاثة أشهر أو ستة أشهر لتجنب حدوث أي مضاعفات تضر بصحة العين .

>12. إلتهاب القرنية الفطري :

> يحدث هذا الإلتهاب بسبب نوع من الفطريات . وفقاً لتقاير هئية الأغذية والأدوية الأمريكية بأن إرتداء العدسات اللاصقة هو أحد الأسباب وراء إلتهاب القرنية الفطري وقد يؤدي إلي العمي في النهاية والحاجة إلي إجراء عملية جراحية في العين .

>13. الشوكميبة :

> تعد الشوكميبة مجموعة من الطفيليات التي تعيش في الماء وعادة ما تنتقل هذه العدوي إلي العين عند إستخدام تنظيف العدسات اللاصقة وتعرضها لماء الصنبور وحمامات السباحة وأحواض المياه الساخنة وتؤدي إلي الإحمرار، الحساسية، الألم .

>14. إلتهاب الملتحمة :

> يطلق عليه أيضاً الرمد الساري ومن أعراضه تورم، حكة في العيون . ويحدث نتيجة إنتقال الفيروسات والبكتريا والفطريات إلي العين وتصيب الملتحمة والبطانة الواقية للجفن .وفي حالة ترك الرمد الساري بدون علاج يؤدي إلي فقدان البصر .

>15. أوديما القرنية :

> تحدث هذه الحالة بسب تورم القرنية وغالباً ما يحدث نتيجة إرتداء العدسات اللاصقة لفترة طويلة .وفي حالة إرتداء العدسات اللاصقة في الضوء القوي أو إشارات المرور تؤدي إلي إحمرار العين وضعف الرؤية وتتشكل بثور علي السطح الخارجي للعين وكل ذلك يعد علامات أوديما القرنية .

كيف تعتني بالعدسات اللاصقة

إن العدسات اللاصقة بقدر ما تعطي العين رونقا وجمالا إلا أن الاستعمال الخاطئ لها قد يضر بعينيك، ولكي يمتد عمر العدسة معك ولتحافظي أيضا على عينك آمنة وصحية عليك أن تعتني بالعدسات اللاصقة عناية خاصة وسوف نوضح لك الآن كيف تعتني بالعدسة بشكل سليم وصحيح .

الخطــوات:

1- اذهبي إلى طبيب العيون ليوقع الكشف على عينيك ويأخذ مقاس نظرك جيدا ثم يقوم بتجهيز العدسات اللاصقة المناسبة لك، جربي أنواع مختلفة من محاليل العدسات حتى تصلي للنوع الذي لا يسبب الحساسية لعينيك.

> 2- تأكدي من نظافة يديك قبل أن تمسكي بالعدسة: اغسلي يدك بالماء والصابون جيدا، ثم جففيها بمنشفة نظيفة، وتذكري أن أي مادة تبقى على يدك سواء صابون أو غسول أو أي شيئ آخر سوف تلتصق بالعدسة وتسبب حساسية وألم لعينيك وتشويش في الرؤية أيضا.

> 3- اسألي الطبيب عن الطريقة التي توضع بها العدسة في العين.

> 4- اعرفي كذلك الطريقة التي تزيلي العدسة بها من عينيك وكيفية حفظها أيضا.

5- ضعي العدسة في عينيك للمدة المناسبة التي يحددها لكي الطبيب .

> 6- راجعي طبيب العيون سنويا لتتأكدي من أن العدسة لا زالت صالحة للاستخدام أو يجب أن تستبدليها بأخرى.

> 7- استخدمي محلول مرطب أو محلول ملح الصوديوم مع العدسة كي لا تجف عينيك.

نصائـــح:

1- تأكدي من نظافة يدك وتأكدي أيضا من نظافة العدسات من أي شوائب قبل وضعها في عينيك.

> 2- لتتجنبي أن تنقلب العدسة على الوجه الآخر ضعيها على طرف إصبعك وتأكدي إنها على شكل حرف (u) وأن الجزء اللاصق إلى الداخل

> 3- استخدمي العدسات اللاصقة للمدة التي حددها لكِ الطبيب، فإن قال أسبوعين فلا تستخدميها أكثر من أسبوعين وهكذا ولا تلجئي إلى استخدامها وقت أطول من المسموح به لتوفري المال لأن ذلك يضر جدا بنظرك.

> 4- يجب أن تتعاملي مع العدسة سواء وضعها أو إزالتها أو حفظها بالطريقة التي أرشدك إليها الطبيب وأن تستخدميها أيضا للفترة التي وصى بها الطبيب فقط، وكذلك لا تستخدمي من المحاليل إلا ما ينصحك الطبيب باستخدامة لأن العدسات تكون حساسة جدا ويجب التعامل معها بحرص شديد.

> 5- يستحسن أن تقومي بشطف العدسات وتركها قليلا لتجف ولا تبلليها بالماء العادي لأن الطفيليات بهما قد تسبب ضعف البصر والعدوى، وإن شعرت بأعراض الإصابة بأي عدوى في عينيك كالإحمرار والحرقان فيجب عليك هنا أن تتوقفي عن استخدام العدسات وأن تستشيري الطبيب فورا.

> 6- تحلي بالصبر عندما تبدئي في وضع العدسات لأول مرة فقد تأخذ عينك يومين حتى تعتاد على العدسات، وعليكِ إن تزيليها بعد انقضاء يومك حتى تعطي عينيك فرصة للراحة.

> 7- عند السفر خذي معك كل الأدوات الخاصة بالعدسات كالمحلول والقطرة والحافظة والنظارة لأنه قد تواجهك بعض الظروف وتضطري فيها لإزالة العدسة.

> 8- إذا نمت غفوة والعدسات في عينيك فعليك إضافة القطرة أو خلع العدسات لتنظيفها.

> 9- إذا أردتي استخدام علبة أخرى لحفظ العدسات بها بدلا من التي أعطاها لكي الطبيب فعليك أن تقومي بغسلها أولا بالصابون المضاد للبكتيريا.

تحذيــرات:

ازيلي العدسات من عينيك قبل النوم لأن النوم بالعدسات وإن كان موفرا للوقت إلا أنه قد يتسبب في إصابتك بالتهاب في القرنية.

> اختيار نوع العدسة يعتمد على درجة حساسية عينيك، وإذا كنت لا تعرفي طريقة حفظ واستخدام العدسة فعليك استشارة طبيب العيون.

> اغلقى عبوة المحلول وغطي فوهته جيدا ولا تجعليها تتعرض كثيرا للهواء ولا أصابعك حتى لا تتلوث ويتلوث المحلول كله.

> يجب أن يكون لديك نظارة جاهزة للاستخدام لتستخدميها عند وجود أي مشكلة طارئة في العدسة.

> إذا شعرت بحساسية في عينيك بعد استخدام العدسة فيكون هنا المحلول المستخدم لحفظ العدسة غير مناسب لعينك ويجب تغييره فورا بعد استشارة الطبيب.

> عندما تقومي بوضع العدسة يجب أن تكوني قريبة من مكتب أو منضدة حتى إذا وقعت العدسة من يدك تقع عليها وإذا وقعت على الأرض اغسليها جيدا بالمحلول.

> ارتداء العدسات اللاصقة يجعل عينيك أكثر حساسية لضوء الشمس ولذلك عليك ارتداء نظارة شمسية عند التعرض لأشعة الشمس أثناء ارتداء العدسات اللاصقة.

> عليك زيارة طبيب العيون فورا إذا شعرت في أي وقت بفقدان نظر مؤقت أو عدم وضوح في الرؤية أو إحمرار أو حرقان أو حكة غير معتادة.