يعتبر الكرز من احد الاغذية الطبيعية التي تحتوي على عدة عناصر صحية مذهلة للجسم نقدمها لك حصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحة و الجمال من خلال مقال مميز يشمل فوائد الكرز الأسود.

الكرز هو نوى لحمي ينتمي إلى عائلة الورديات وهي عائلة كلا من المشمش واللوز والخوخ والبرقوق . يزرع الكرز في أجزاء كثيرة من العالم ، ولكن معظم الكرز منتج في الولايات المتحدة هناك نوعان رئيسيان من الكرز : الكرز الحلو (برقوق الطيرية) ، والكرز الحامض (برقوق كرز) . أصناف الحلو تميل إلى أن تكون أكبر حجما وأكثر شعبية من الكرز الحامض .

> الكرز فاكهة لذيذة وصحية للغاية وهي غنية بالعديد من العناصر الغذائية ، بما في ذلك بيتا كاروتين، وفيتامين A، C، E، وفيتامين (ب)، وكذلك النحاس والمنغنيز والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، والفوسفور . هو أيضا غني بالمواد المضادة للاكسدة الفلافونويد والميلاتونين التي تساعد في الحفاظ على صحة الجسم ، ومحاربة الالتهاب ويبطئ آثار الشيخوخة. وفيما يلي بعض الفوائد الصحية للكرز .

أهم فوائد الكرز لصحتك

1. منع السرطان :

> الكرز يحتوي على كمية غنية من المواد المضادة للاكسدة مثل queritin، perillyl وحمض يلاغيتش الذي يساعد في حماية خلايا الجسم من الجذور الحرة التي تسببها أنواع مختلفة من السرطانات .

>2. السيطرة على ضغط الدم :

> الكرز هو مصدر ممتاز من البوتاسيوم يمكن أن يساعد في تنظيم ضغط الدم عن طريق التخلص من الصوديوم الزائد في الجسم .

>3. الحفاظ على صحة القلب :

> وجدت دراسة في جامعة ميشيغان أن الوجبات الغذائية بما في ذلك الكرز قد يؤدي إلى انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق خفض الدهون في الجسم ومستويات الكولسترول والالتهابات المزمنة . وخلص الباحثون أن الكرز يمكن أن يستخدم للحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بسبب الخصائص المضادة للالتهابات من الانثوسيانين و السيانيدين .

>4. تقليل الالتهاب :

> المواد المضادة للأكسدة الموجودة في الكرز قد تساعد أيضا في تقليل الالتهاب من الجسم والقضاء على الصداع النصفي .

>5. تحسين الذاكرة :

> الكرز هو مصدر جيد من الانثوسيانين الذي يمكن أن يساعد في تقوية الذاكرة وتعزيز الوظائف المعرفية .

>6. منع مرض الزهايمر :

> قد ثبت ان الكرز مفيد للصحة الإدراكية ، وتناول الكرز بانتظام قد يساعد في منع ظهور العديد من اضطرابات الدماغ بما في ذلك مرض الزهايمر .

>7. الحفاظ على نمط النوم الصحي :

> الكرز يحتوي على الميلاتونين وهو هرمون طبيعي يساعد على تنظيم النوم داخل أجسامنا وكذلك دعم الجهاز المناعي في الجسم .

>8. يساعد على فقدان الوزن :

> الكرز يحتوى على كمية ماء عالية ومنخفض في السعرات الحرارية ، والتي يمكن أن تعطي شعور بالشبع لفترة أطول . أيضا، يحتوي الكرز على الألياف القابلة للذوبان والتي يمكن أن تساعد في تقليل الدهون من البطن ومستويات الكوليسترول في الدم عن طريق إبطاء امتصاصه في الدم .

>9. يساعد على الهضم :

> الألياف في الكرز تساعد على منع الإمساك وسهولة حركة الأمعاء .

>10. تخفيف التهاب المفاصل والنقرس :

> بالنسبة لأولئك الذين يعانون من التهاب المفاصل والنقرس ، شرب عصير الكرز قد يساعد على خفض مستويات حمض اليوريك في الدم والحد من ألم النقرس . وفقا لبحث قام به مركز أبحاث التغذية البشرية في جامعة كاليفورنيا , النساء الذين تناولوا 280 غرام من الكرز تم خفض 15 في المئة في مستويات حمض اليوريك .

>11. تخفيف الألم :

> الكرز يساعد على تقليل ألم العضلات وآلام المفاصل . وقد كشفت العديد من الدراسات أن انثوسيانيدينس في الكرز قادرة على منع إشارات الألم ، مما يجعلها تخفف الألم بنسبة كبيرة .عند شراء الكرز، والبحث عن تلك التي هي عميقة اللون وقاتمة فإنها تحتوي على المزيد من المواد المضادة للاكسدة .

ريجيم الكرز وفوائده

ابتكر أطباء التغذية نظاما غذائيا يحتوي على الكرز للمساعدة على حرق الدهون العنيدة وخاصة في منطقة البطن ، لذلك أوصى به أطباء التغذية لمن هم يعانون من سمنة البطن . والجدير بالذكر بأن هذا النظام ينقص الوزن إلى خمسة كيلوغرامات في شهر واحد وسيظهر ذلك جليا في فرق المقاسات بعد اتباع النظام . وإليك عزيزي القارئ معلومات عن كيفية اتباع نظام ريجيم الكرز لحرق الدهون .

النظام الغذائي :

>الفطور : تناول نصف لتر من الماء البارد مضاف إليه ملعقة عسل النحل ، وبعد ربع ساعة يتم تناول 500 غ من الكرز ( أي ما يعادل رطل كرز ) ، مع علبة زبادي اكتيفيا ، ونصف كوب من الكورن فليكس

الغداء : يمكنك تناول أي وجبة غداء موجودة في منزلك حتى إذا كانت معجنات بشرط ألا تتعدى العشر ملاعق .

العشاء : 500 غ من الكرز مع علبة زبادي اكتيفيا .

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> تعليمات :

> – يجب شرب ما لا يقل عن 2-3 لتر من الماء يوميا .

> – يجب المشي على الأقل ساعة يوميا مع القيام ببعض التمارين المنزلية .

> – استخدام كريمات الترطيب اليومية للبشرة .

> – بعد أسبوعين من اتباع النظام يفضل الذهاب إلى إحدى المراكز الصحية للقيام برياضة شد البطن .

> – يفضل شرب الأعشاب الحارقة للدهون لتحقيق نتائج أفضل مثل شراب البقدونس فهو له فعالية كبيرة في حرق الدهون في الجسم .

> – يمنع إضافة السكر إلى المشروبات أو الطعام .

> – يمنع تناول الخبز

> – يمنع تناول أي من المشروبات الغازية أو العصائر المعلبة .

فوائد الكرز الأسود

الكرز الأسود هو من الفواكه الحلو والمر أيضا في كعك الشوكولاته الداكنة ، الكرز الأسود البري ثمرة هذا النبات، وبصرف النظر عن كونها نعمة لبراعم الذوق، هو أيضا حلا سحريا لمجموعة كاملة من الاضطرابات.

قد خلص الخبراء الطبيون أن استهلاك الكرز الأسود يمكن أن يخفف من حدة العديد من المشاكل الصحية، التي تتراوح بين الصداع إلى السرطان المعروف أن لها خصائص مضادة للالتهابات ممتاز، كما يستخدم الكرز الأسود باعتباره حسيبا على استعداد لكثير من الاضطرابات المرتبطة بالالتهابات كذلك من خلال الخطوط التي تتبع، وجعل نفسك على بينة من الفوائد الصحية من الكرز الأسود وكذلك قيمته الغذائية العالية.

القيمة الغذائية للكرز الأسود

كمية من الكرز الأسود: 1 كوب

> الوزن الكلي للأسود الكرز: 98 جرام

المكونات الأساسية

> بروتين 0.4 جرام

> الكربوهيدرات 7.5 جرام

> ماء 89.6 جرام

> السعرات الحرارية 131 كج

> ليف 1.1 جرام

> دهن 0.3 جرام

الفيتامينات

> فيتامين (أ) 752 وحدة

> الريبوفلافين 0.1 ملغ

> النياسين 0.4 ملغ

> حامض الفوليك 13.7 ميكروغرام

> حمض البانتوثنيك 0.3 ملغ

> فيتامين C 1644 ميكروغرام

المعادن

> الكلسيوم 11.8 ملغ

> المغنيسيوم 17.6 ملغ

> حديد 0.2 ملغ

> صوديوم 6.9 ملغ

> الفسفور 10.8 ملغ

> بوتاسيوم 143 ملغ

> نحاس 0.1 ملغ

> عنصر السيلينيوم 0.6 ميكروغرام

> زنك 0.1 ملغ

فوائد تناول الكرز الأسود

• الانثوسيانين، ومضادات الأكسدة القوية، موجودة في الصبغة الحمراء من الكرز الأسود. أنها تساعد على مكافحة أعراض النقرس، من خلال خفض كبير في مستويات حمض اليوريك. الانثوسيانين يساعد كذلك في محاربة التهاب 10 مرات أكثر من الأسبرين. حتى أنها تمنع تراكم الترسبات في جدران الشرايين، أكثر فعالية بكثير من الفيتامينات C و E.

> • الميلاتونين الموجودة في الكرز الأسود يساعد على تعزيز الجهاز المناعي فضلا عن خفض خطر الاصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب، عن طريق خفض مستويات الدهون في الدم.

> • وبصرف النظر عن المواد المضادة للاكسدة، الكرز الأسود غنية في isoqueritrin وqueritrin، واثنين من مركبات الفلافونويد المهم. أنها تساعد في تحييد الجسم تأكسد الضارة، بدوره مساعدة المعركة ضد المواد المسببة للسرطان والفيروسات والمواد المسببة للحساسية.

> • وقد أثبتت العناصر التي تحدث بشكل طبيعي في الكرز الأسود إلى خفض مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري.

> • الاستهلاك المنتظم للالكرز الأسود هو معروف للحد من ارتفاع الكوليسترول في الدم، وتخفيف التهابات المفاصل والنقرس، ومنع تدهور المرتبط بالعمر من البصر، وحتى منع الشيخوخة المبكرة.

> • يمكن شرب كوب من عصير الكرز الأسود يوميا يساعد على التقليل من الأضرار الناجمة عن ممارسة العضلات المفرطة.

> • ويستخدم لحاء الكرز الأسود كعنصر في أدوية السعال، نظرا لأنه هو السعال المعروفة القامع.

> • ويجري حاليا استخدام الشاي الأسود الكرز لتحسين وظيفة الأمعاء وزيادة الطاقة عموما والتمثيل الغذائي.

> • شرب اوقية (الاونصة) من عصير الكرز الأسود، ساعة أو نحو ذلك قبل النوم، يساعد على تهدئة العقل ويحسن نوعية النوم.

دراسات عن الكرز الأسود

أظهرت الدراسات أن ثمار الكرز تساعد في تخفيف حالات الإمساك المزمنة والتهابات المثانة الحاسدة لاحتوائه على أحماض طبيعية ومواد ملينة مفيدة.

> ووجد الباحثون أن الكرز غني بحمض التفاح وحمض اللبن إضافة مواد ملونة وفيتامينات (أ) و(ب1) و(سي) وأملاح الحديد والبوتاسيوم والنحاس والمنغنيز التي تفيد في تليين الأمعاء وعلاج في حالات فقر الدم خصوصا في الحمل.

> وأكد الباحثون أن عصير الكرز يفيد بوصفه مطهرا ويمنع العفونة ويعتبر ملينا ولطيفا في حالات الامساك المزمنة ويساعد في أمراض والتهابات الكلى كما أن له فاعلية في إيقاف النزيف ويستعمل لإدرار البول ومعالجة التهاب المثانة البولية

كما أكدت دراسة حديثة أجريت مؤخرا على أهمية و فوائد الكرز وخلصت إلى ان تناول للكرز يعد افضل من تناول الاسبرين في تخفيف آلام الالتهابات.

وأكدت نتائج الدراسة أن الشخص الذي يتناول 20 حبة من الكرز الحامض قد يحصل على الآثار المضادة للتأكسد، حيث يحتوي ذلك العدد على 12 – 25 ملجم من مركبات أنثوساينين النشطة