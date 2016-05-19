اذا كنت تعاينين من الشعر الخفيف و تبحثين عن اهم الطرق الصحية للعناية بيه طبيعيا فنقدم لك حصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحه والجمال مقال مذهل و صحي يشمل طريقة غسل الشعر الخفيف.

قد يكون الشعر الخفيف نتيجة الشيخوخة أو الحمل أو الصدمة النفسية أو تناول بعض الأدوية أو نقص التغذية أو بعض الحالات المرضية أو مشاكل في الغدة الدرقية . و يحتاج الشعر الخفيف إلي عناية خاصة للحفاظ عليه من السقوط . و من اهم خطوات العناية بالشعر الخفيف هو معرفة طريقة غسل الشعر الخفيف

طريقة غسل الشعر الخفيف

عند علاج الشعر الخفيف يفضل التعامل معه بلطف . و نقع الشعر في الماء قبل وضع الشامبو . و ذلك لتخلص من الملوثات الزيتية و الأوساخ .

> و عند غسل الشعر الخفيف ، يفضل البدء بماء فاترة و ليست ساخنة وصب حوالي ربع حجم الشامبو الذي تستخدمه في كلتا يديك ثم تطبيقه علي شعرك . و تدليك فروة الرأس بلطف . مع الحرص علي خدس أصابعك لفروة الرأس بشدة

> غسل الشعر بالماء الفاتر جيداً ، ثم وضع البلسم إذا تطلب الأمر ذلك . و ينصح بتطبيق البلسم علي أطراف الشعر بلطف و بذلك سوف تحتاج إلي المزيد من كميات بلسم الشعر المناسب . ثم الإنتهاء بغسل الشعر بالماء البارد لإغلاق البشرة و الشعر ، و غسله مرة واحدة يكفي .

تجفيف الشعر من القمة إلي الأسفل ثم وضع الغسول أو الجيل . ثم تمشيط الشعر بفرشاه واسعة الأسنان . رفع الشعر إلي أعلي و إستخدام مشبك معدني و وضعه برفق و عند عمل ربطة ذيل الحصان يجب أن تكون فضفاضة و واسعة أو شريط مطاطي . و ترك الشعر حتي يجف بمفرد في الهواء و عدم إستخدام التجفيف المتكرر له .

عند شراء الشامبو ، يفضل قراءة الملصقات التي توجد علي علبة الشامبو و ذلك لأن العديد من أنواع الشامبو تحتوي علي كبريتات لوريل الصوديوم و كبريتات لوريث الصوديوم و المواد الصناعية التي تخلق رغوة صابون و التي يمكن أن تسبب الحساسية و حتي فقدان الشعر . فكميات رغوة الصابون الزائدة ليست ضرورية لتنظيف شعرك.

> قم بإستخدام الشامبو المناسب للشعر ، و لا تحاول تغير المنتجات كل فترة إلا إذا كنت ستغير إلي نفس الشركة المصنعة .

> تقليل إستخدام الشامبو ، و تقليل عدد مرات غسيل الشعر ، لأنه قد يكون مجهد للشعر و يؤدي إلي ضعف الشعر وفقدانه . غسل الشعر الخفيف كل يوم ضار بالشعر جداً .

طريقة عمل بلسم البروتين لتقوية الشعر وزيادة قوته وكثافته

المكونات طريقة عمل بلسم البروتين :

بيضة واحدة.

> 1 ملعقة كبيرة زيت خروع.

> 1 ملعقة كبيرة زيت ذرة.

> 1 ملعقة صغيرة خل التفاح.

> 1 ملعقة صغيرة جلسرين.

> كبسولة فيتامين « أ » ( 10000 وحدة )

التحضير والاستعمال بلسم البروتين :

توضع المكونات الخمسة الاولى مع محتويات كبسولة الفيتامين في إناء ، وتخلط جيداً حتى تتماسك.

> يستخدم المستحضر في عمل تدليك مركز لفروة الرأس وتدليك للشعر.. ثم يُلف الشعر بمنشفة دافئة لمدة 5 ـ 10 دقائق ، ثم يغسل الشعر بالشامبو ، ويشطف بالماء.

>المزايا :

> يؤدي استعمال هذا المستحضر بصفة منتظمة إلى نعومة الشعر وزيادة كثافته وتماسكه.

خلطات طبيعية مفيدة في علاج الشعر الخفيف

1. البيض :

> علاج الشعر بالبروتين الطبيعي أمر ضروري للتمتع بشعر أقوى وأكثر سمكا , و لعلاج الشعر بالبروتين الطبيعي فإن أفضل عنصر هو البيض .

> الطريقة :

> استخدام بيضه او بيضتان على حسب طول شعرك ، وخفق البيض في وعاء , ووضعه على الشعر بعد غسله وتركه لمدة 30 دقيقة . ثم غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو .

> يستخدم هذا العلاج بالبروتين مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع .

> وثمة خيار آخر هو مزج صفار بيضة واحدة مع ملعقة واحدة من زيت الشعر المفضل لديك وملعقتين من الماء . يستخدم هذا الخليط لتدليك فروة الرأسك .

> يستخدم هذا العلاج مرة واحدة في الأسبوع للتمتع بشعر كثيف .

>2. زيت الزيتون :

> زيت الزيتون مفيد جدا لجميع الجسم وكذلك الشعر , حيث انه يساعد على ترطيب الشعر وتقويته .

> الطريقة :

> تدليك الشعر و فروه الرأس بزيت الزيتون الدافئ وتركه لمدة 30 إلى 45 دقيقة , ثم شطفه جيدا وغسل الشعر باستخدام شامبو . يمكن أيضا ترك الزيت على الشعر طوال الليل ثم غسله بالشامبو في صباح اليوم التالي .

> وثمة خيار آخر هو مزج زيت الزيتون مع القليل من العسل ، ووضع الخليط على الشعر وتركه لمدة 30 دقيقة على الأقل ثم غسل الشعر جيدا .

> استخدام هذه العلاجات مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع .

>3. الأفوكادو :

> يمكن أن يستخدم الأفوكادو لزيادة كثافة الشعر لأنه يرطب الجسم وكذلك الشعر , بالاضافة الى ذلك ، احتوائه على فيتامين E يساعد في الحفاظ على صحة الجسم و الشعر .

> الطريقة :

> مزج ثمرة واحدة من الأفوكادو المهروسة مع ثمرة موز مهروسة واضافه ملعقة واحدة من زيت الزيتون , ثم تدليك فروة الرأس بهذا الخيط وتركه لمدة 30 دقيقة حتى يتم امتصاص المواد المغذية من فروة الرأس ثم غسله بالشامبو والماء الفاتر .

> يمكن أيضا صنع قناع مرطب الشعر عن طريق خلط ملعقتين من زيت بذرة الحنطة مع نصف ثمرة افوكادو مهروسة , ووضع هذا القناع على الشعر وتركه لمدة 20 دقيقة على الأقل , ثم شطف الشعر جيدا بالشامبو .

> استخدام أي وصفه من هذه الوصفات مرة واحدة في الأسبوع .

>4. بذور الحلبة :

> يمكن أن تستخدم بذور الحلبة لمنع تساقط الشعر والتمتع بنمو الشعر بشكل أفضل وزيادة كثافته وقوته .

> الطريقة :

> نقع 2-3 ملاعق كبيرة من بذور الحلبة في الماء لمدة 8 إلى 10 ساعات , ثم طحنها حتى تتحول الى عجينه سميكة , و يمكن اضافه ملعقتين من حليب جوز الهند ووضع هذه العجينة على الشعر و فروة الرأس وتركها لمدة 30 دقيقة ثم غسل الشعر بالماء الفاتر .

> عند استخدام هذه الوصفه أسبوعيا بشكل منتظم ، فإنه يساعد على منع جفاف فروة الرأس وزيادة كثافة الشعر وسمكة .

> وثمة خيار آخر هو استخدام المياه التي تم نقع بذور الحلبة فيها لشطف الشعر , هذا سوف يحفز نمو الشعر ويساعد على التخلص من قشرة الرأس .

> يستخدم مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع .

>5. عنب الثعلب الهندي ( الأملج ) :

> الأملج يتميز بخصائص مضادة للالتهابات ، ومضادة للأكسدة ، و مضاد للجراثيم تساعد كثيرا في الحفاظ على فروة الرأس و تحسين معدل نمو الشعر .

> الطريقة :

> خلط ملعقة واحدة من مسحوق عنب الثعلب الهندي مع ملعقتين من زيت جوز الهند وتسخينه حتى الغليان , يترك حتى يبرد ثم تدلك فروة الرأس به قبل الذهاب إلى الفراش . في صباح اليوم التالي يتم غسل الشعر بالشامبو .

> يستخدم مرة واحدة في الاسبوع .

> ثمة خيار آخر هو مزج ربع كوب من الماء الدافئ في نصف كوب من مسحوق عنب الثعلب الهندي وتركه لمدة 10 دقائق ثم وضع العجينة على الشعر وتركها لمدة 15 إلى 20 دقيقة قبل الشطف بالماء الفاتر وعدم استخدام الشامبو لبضع ساعات . استخدام هذه الوصفة كل بضعة أسابيع .

> يمكنك أيضا تناول ثمرة عنب الثعلب الهندي للحفاظ على صحة الشعر .

>6. زيت الخروع :

> تدليك فروة الرأس بانتظام باستخدام زيت الخروع يعتبر من أسهل الطرق لزيادة كثافة الشعر بشكل طبيعي , وبسبب لزوجته العالية فإنه يغلف الشعر ويحميه التساقط , بالإضافة إلى ذلك ، فإن زيت الخروع غني بفيتامين E والأحماض الدهنية التي تعزز نمو الشعر .

> الطريقة :

> تسخين خليط مكون من أجزاء متساوية من زيت الخروع وزيت جوز الهند لان زيت الخروع سميك ويحتاج نوع زيت اخر معه لتخفيف سماكته .

> يوضع على الشعر و فروة الرأس مع التدليك بحركات دائرية .

> تمشيط الشعر لتوزيع الزيت على جميع اجزاء الشعر وإزالة التشابك .

> تغطية الشعر بمنشفة مبللة بماء دافئ .

> تركه لمدة ساعة واحدة على الأقل ثم غسله بالشامبو كالمعتاد.

> استخدام هذا العلاج مرة واحدة في الأسبوع لزيادة كثافه الشعر ولمعانه .

>7. هلام الصبار :

> هلام الصبار هوعنصر شعبي يستخدم للتمتع بشعر اكثر كثافة , كما انه يساعد على استعادة توازن درجة الحموضة في فروة الرأس ويعمل على ترطيب الشعر .

> الطريقة :

> استخراج هلام الصبار من ورقه او ورقتين و فرك الهلام على فروة الرأس , وتركه لمدة 30 دقيقة قبل شطف الشعر بالماء الفاتر .

> استخدام هذا العلاج مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع على أساس منتظم .

> وثمة خيار آخر هو مزج ملعقتين من حليب جوز الهند الطازج مع هلام الصبار ووضعه على فروة الرأس , ويترك لمدة نصف ساعة ثم يشطف الشعر بالماء الفاتر والشامبو .

> أستخدام هذا العلاج مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع .

> يمكنك أيضا تناول ملعقة من عصير الصبار يوميا على الريق للحفاظ على نمو افضل للشعر .

>8. أوراق الحناء :

> الحناء هي طريقة سهلة للحصول على شعر أكثر كثافة بشكل طبيعي كما انها تعطي الشعرك اللون الطبيعي وتزيد من كثافته وقوته وتجعله أقل عرضة للكسر .

> الطريقة :

> طحن حفنة من أوراق الحناء الطازجة مع قليل من الماء لصنع عجينه وتركها تستريح لمدة ساعتين ثم توضع على الشعر ويغطى بقبعة الدش , و بعد بضع ساعات ، يغسل الشعر جيدا بالشامبو .

> وثمة خيار آخر هو مزج ما يكفي من المياه في مسحوق الحناء لصنع عجينة , و بدلا من الماء العادي ، يمكن أيضا استخدام مستخلص الشاي الأخضر , ترك الحناء تستريح جانبا ليله وضحاها , ثم في اليوم التالي يتم إضافة بيضة واحدة و ملعقتين من عصير الليمون الى العجينه , ثم توضع على الشعر وتترك حتى تجف تماما , ثم يغسل الشعر بالشامبو جيدا .

> ملاحظة :

> تأكد من ارتداء القفازات عند استخدام الحناء ووضع العجينة على الشعر باستخدام فرشاة لتجنب التلطيخ .

>9. بذور الكتان :

> بذور الكتان كونها غنيه بالأحماض الدهنية أوميغا 3 و البروتينات ، فإنها تساعد على زيادة كثافة الشعر بشكل طبيعي .

> الطريقة :

> نقع ربع كوب من بذور الكتان في الماء طوال الليل . و في صباح اليوم التالي ، غلي بذور الكتان في كوبين من الماء على نار عالية مع التحريك , عندما يثخن ويعطي اتساق رغوي جيلي يتم ازالته من النار , وتركه حتى يبرد ثم إضافة بضع قطرات من الزيت العطري ثم استخدامه بمثابة هلام للشعر .

ملاحظات :

• هذا الجل من بذور الكتان جيد وخاصة للأشخاص الذين يعانون من الشعر المجعد أو المتموج .

> • تناول بذور الكتان المطحونة الطازجة يمكن أن تساعد في تعزيز نمو شعر لامع وأكثر سمكا .

> • يمكن أيضا استخدام زيت بذور الكتان .

> نصيحة هامة اتباع نظام غذاء صحي :

> اتباع نظام غذاء صحي غني بالبروتينات والفيتامينات والمعادن يعتبر من الامور الاساسيه للحصول على شعر صحي وأكثر كثافة . البروتين وفيتامين B على وجه الخصوص يحافظ على الشعر اكثر سمكا و أطول .

> لذلك، اضافه المزيد من الحليب، والبيض، واللبن الزبادي اليوناني (يحتوي على المزيد من البروتينات من اللبن العادي )، الدواجن، الأسماك الدهنية، والفول والبقوليات، والمكسرات، والبذور، والحبوب الكاملة، والخضار الخضراء الطازجة الى النظام الغذائي .

> اتبع هذه العلاجات بانتظام يجعلك تلاحظ تحسنا في نسيج الشعر وجعله اكثر سمكا في غضون أسابيع .