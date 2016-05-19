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عقد مؤتمر السلام بباريس بين الفلسطينيين والإسرائيليين فى 3 يونيو

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عقد مؤتمر السلام بباريس بين الفلسطينيين والإسرائيليين فى 3 يونيو عقد مؤتمر السلام بباريس بين الفلسطينيين والإسرائيليين فى 3 يونيو
قال وزير الخارجية الفرنسى جان مارك ايرو، إن مؤتمرا دوليا للسلام فى الشرق الأوسط سيعقد فى باريس فى الثالث من يونيو، للمساعدة على إعادة إطلاق محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين مما يسمح بمشاركة الولايات المتحدة.

وقال ايرو للصحفيين على هامش اجتماع لحلف شمال الأطلسى فى بروكسل، وبعد لقاء وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، "الموعد الذى أستطيع أن أعلنه اليوم الذى يسمح للجميع بالمشاركة هو 3 من يونيو، وكان ايرو قد اقترح عقد المؤتمر فى 30 مايو، لكن كيرى لم يكن متاحا فى هذا التاريخ.

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