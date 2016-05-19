اذا كنت تبحثين عن طرق و نصائح فعالة و سريعة للتخلص من اسوداد الرقبة و تبييضها فنقدم لك حصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحة و الجمال مقال مذهل يشمل وصفات طبيعية لتبييض الرقبة تابعينا فيما يلي.

نقدم لكم اليوم أسرع الطرق المفيدة في علاج سواد الرقبة فكثير من الناس يعانون من الإحراج بسبب وجود بقع داكنة حول الرقبة وهذا أمر شائع إلى حد ما بسبب اضطراب تصبغ الجلد المعروف باسم الشواك الأسود , وليس سببه العدوى وليس معديا . الشيخوخة والتعرض لأشعة الشمس هي من الأسباب الرئيسية لسواد الرقبة , ويوجد أسباب أخرى مثل مرض السكري ، وعلم الوراثة ، ومتلازمة تكيس المبيض، وسوء النظافة ، وفقدان الوزن المفاجئ أو زيادة الوزن , وهناك العديد من العلاجات الطبيعية للحد من تلون الجلد حول الرقبة.

أسباب اسمرار الرقبة :

1– استعمال الاكسسوارات التي تعمل على تبقع الرقبة نتيجة للتعرق الذي يتفاعل مع مكوناتها المعدنية .

>2– تعرض الرقبة لأشعة الشمس لفترة طويلة .

>3– الإصابة بالفطريات الجلدية والتهابات الجلد في هذه المنطقة .

>4– استعمال بعض أنواع من الأدوية يمكن أن تؤدي لتصبغ الجلد واسمراره ، والتي تحتوي على مادة المينوسايكلين .

>5– الإصابة باضطرابات الغدة الدرقية ، ونقص افرازها .

>6– الحمل قد يؤدي للإصابة بالكلف في منطقة الرقبة .

>7– استعمال بعض أنواع من الكريمات والعطور ومستحضرات التجميل الغير آمنة أو التي تحتوي على زيوت .

>8– زيادة الوزن المفرطة .

>9– العوامل الوراثية .

>10– الإصابة ببعض الأمراض المزمنة مثل سرطان المعدة .

وصفات طبيعية لتبييض الرقبة :

* وصفة البيض وزيت الزيتون : وتتكون صفار بيضتان ، ربع فنجان زيت الزيتون ، ماء أكسجين ، صبغة جاوي .

> يخلط صفار البيض مع زيت الزيتون ، صبغة الجاوي جيدا ثم يدهن بها الرقبة وتترك لثلث ساعة ، تمسح بعدها الرقبة بقطنة مبللة بماء الأكسجين ، يتم تكرار الوصفة مرتين أسبوعيا .

* وصفة الحليب واللوز : تحضر بخلط أربع ملاعق من الحليب ، ثلاث ملاعق من اللوز المطحون ، ماء الأكسجين ، ملعقة من النشادر .

يخلط الحليب مع مطحون اللوز جيدا حتى نحصل على خليط متجانس ، ثم تفرد على الرقبة وتترك ربع ساعة ، تشطف بعدها بالماء الدافئ ، ثم يخلط ماء الأكسجين مع النشادر وتمسح به الرقبة مع ملاحظة تجربته على منطقة صغيرة من الجلد لاختبار التحسس ، يتكرر استعمال الخلطة مرتين في الأسبوع .

* وصفة الدقيق والحليب : ربع فنجان من الحليب ، ملعقتان دقيق ، عصير ليمونة .

> تخلط مكونات الخلطة جيدا وتمسح بها الرقبة برفق وتترك ربع ساعة ، ثم تشطف الرقبة بماء الورد لترطيب الجلد ، تستعمل هذه الوصفة مرتين أسبوعيا .

*وصفة قشر البرتقال والليمون : كمية من قشر البرتقال والليمون المجفف المطحون ، ماء ورد ، عسل نحل ، زيت لوز .

> تخلط كمية من قشر الحمضيات المجفف مع ملعقة من عسل النحل ، ماء الورد ، وزيت اللوز حتى نحصل على خليط متجانس ، يدهن به الرقبة مرة أو مرتين كل أسبوع .

* وصفة الفواكه : شريحة صغيرة من البطيخ ، ربع ثمرة موز ، شريحة من المانجو ، ثمرتان من الفراولة ، عصير ليمونة .

> تخلط المكونات في الخلط جيدا ثم تضاف نقاط من عصير الليمون ويمسح به الرقبة مرة أو مرتين أسبوعيا ، وهي وصفة شهيرة ذات فاعلية رائعة في تبييض وتفتيح الرقبة .

* وصفة الشوفان والروب (الزبادي) : تخلط علبة صغيرة من اللبن الزبادي مع ملعقتان من الشوفان ، بضع قطرات من خل التفاح تدهن به الرقبة مساء وتترك ربع ساعة قبل الاستحمام ، وهي وصفة مميزة تساعد في التخلص من الجلد الميت ، مما يؤدي لتفتيح لون الرقبة .

نصائح عملية للعناية بمنطقة الرقبة

1- تدليك الرقبة

تدليك بشرة الرقبة أمر ضروري، فالتدليك في الإتجاه الصحيح مع الحركات الأساسية يساهم بشكل كبير في تجنب ترهلات الجلد في تلك المنطقة. بشرة الرقبة تكون أرق من بشرة الوجه.

> والإتجاه الصحيح لتدليك جلد الرقبة من خلال استعمال راحة اليدين والتدليك من الأسفل لأعلى في حركات رأسية. لا تقومي أبدا بتدليك الرقبة في حركات دائرية أو من الأعلى للأسفل.

2- استعمال الزيوت الطبيعية

الزيوت الطبيعية تساعد على تجديد خلايا البشرة. لكن احرصى على اختيار الأنواع الخفيفة من الزيوت كي لا تتسبب في اسمرار تلك المنطقة.

> ويفضل استعمال الزيوت في صورتها النقية عند استعمالها لتدليك منطقة الرقبة. ومن أفضل الزيوت التي يمكن استخدامها هي زيت الزيتون، زيت اللوز الحلو، زيت البابونج، زيت الخروع وزيت الورد.

3- عدم الإفراط في تدليك الرقبة

الإفراط في تدليك الرقبة قد يتسبب في إرهاق البشرة. لذلك، ينصح بألا تزيد فترة تدليك الرقبة عن 10-15 دقيقة مع استقطاع فترة للراحة بين كل دقيقتين.

4- الخلطات الطبيعية

الخلطات الطبيعية أيضا تكون مفيدة للعناية بالرقبة كما هي مفيدة للعناية ببشرة الوجه. استخدمي خلطات الفواكه الطبيعية للحصول على أفضل النتائج للرقبة. من أفضل الفواكه التي يمكن استعمالها هي التفاح، الموز، الأفوكادو، والخوخ.

5- تجنب جفاف الماسكات على بشرة الرقبة

أثناء وضع الخلطات الطبيعية على منطقة الرقبة، يراعى ألا تجف الخلطات الطبيعية تماما على الرقبة. فقد تتسبب في ترهلات البشرة فيما بعد.

6- العلاجات الجمالية لمنطقة الرقبة

إذا كنت تستطيعين الحصول على بعض علاجات المنتجعات الصحية لمنطقة الرقبة، فيكون ذلك خيار ممتاز للحصول على نتائج رائعة.

7- التقشير

تقشير بشرة الرقبة ضروري جدا. استعملي مقشر لطيف للبشرة. عند تقشير الرقبة قومي بعمل حركات لاعلى لمدة لا تزيد عن 2-5 دقيقة.

8- تنظيف الرقبة

عند الاستحمام، استعملي منظف بشرة الوجه على الرقبة. مع تجنب استعمال الأنواع القاسية من الصابون على تلك المنطقة.

9- استخدام التونر

استخدمي التونر على منطقة البشرة

> باستخدام قطعة من القطن مبللة بالتونر، قومي بمسح منطقة الرقبة. وأيضا ينصح باستعمال الكريم الواقي من الشمس على تلك المنطقة لتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة التي قد تتسبب في اسمرارها. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم كريم مرطب مع فيتامين E للعناية بالرقبة. يستخدم الكريم أو اللوشن على منطقة الرقبة في أتجاه من اسفل لأعلى وليس العكس.

10-إزالة الماكياج

من الضروري جدا قبل العناية بالبشرة وخاصة في منطقة الرقبة إزالة بقايا الماكياج. فبشرة الرقبة لا تختلف أبدا عن بشرة الوجه، فهي تحتوي على مسام من الممكن أن تتسبب بقايا الماكياج في انسدادها. ومن ثم، نحصل في النهاية على رقبة داكنة ومترهلة.

خلطات طبيعية فعالة للتخلص من اسمرار الرقبة

1 -خلطة اللوز واللبن لتبيض بشرة الرقبة

اللوز يحتوي على الفيتامينات الضرورية لصحة الجلد، كما أنه يتمتع بخصائص تغذي الجلد وتفتح لونه. كل ما عليك فعله هو صنع عجينة سميكة من نصف ملعقة صغيرة من مسحوق اللوز، وملعقة من اللبن البودرة مع ملعقة من العسل. وزعي العجينة على الرقبة واتركيها لمدة نصف ساعة ثم اغسلي بالماء الفاتر، كرري ذلك مرتين إلى أربع مرات في الأسبوع. يمكنك أيضاً استخدام زيت اللوز الدافئ لتدليك العنق مرة واحدة في الشهر لتحسين الدورة الدموية في منطقة الرقبة.

2-خلطة الجوز أو عين الجمل مع الزبادي

الجوز يحتوي على الزنك والفيتامينات التي تغذي الجلد، كما أنها تساعد على إبقاء البشرة رطبة، وهو أمر ضروري للغاية للحصول على بشرة صحية. لعلاج البشرة الداكنة على الرقبة اخلطي الجوز المطحون مع الزبادي للحصول على عجينة سميكة، وزعيها على عنقك ودلكي جيداً ثم اغسلي بعد بضعة دقائق. كرري مرتين أسبوعياً.

3-خلطة الخيار والليمون لتبيض الرقبة

الخيار يحتوي على خصائص مهدئة تساعد على إصلاح خلايا الجلد، كما يساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة وإضافة توهج على الجلد. اخلطي كميات متساوية من عصير الخيار وعصير الليمون ووزعي الخليط على رقبتك باستخدام كرات القطن. اتركيه لمدة 10 دقائق ثم اغسلي بالماء البارد، كرري يومياً.

4-خلطة قشر البرتقال والحليب لتبيض الرقبة

الكمية العالية من فيتامين C في البرتقال مفيدة جداً في تفتيح لون البشرة، يمكنك استخدام قشر البرتقال لتنظيف وكذلك تبييض الجلد. ضعي بعض من قشر البرتقال في الشمس حتى يجف ثم اطحنيه وأضيفي كمية متساوية من الحليب كامل الدسم إلى قشر البرتقال المجفف للحصول على عجينة سميكة. وزعي العجينة على منطقة الرقبة واتركيه حتى يجف ثم اغسلي بالماء البارد.

5-الألوة فيرا

الألوة فيرا له القدرة على تفتيح لون البشرة وترطيبها، الألوة فيرا غني بالمواد المضادة للأكسدة وغيرها من المركبات المختلفة التي تساعد على إصلاح وإنتاج خلايا الجلد الجديدة. استخرجي جيل الألوة فيرا من أوراق النبات وضعيه مباشرة على الرقبة ودلكي برفق. اتركيه لمدة حوالي 20 دقيقة ثم اغسلي بالماء وكرري يومياً.