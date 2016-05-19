يعتبر الحليب من اكثر الاغذية الطبيعية المتميزة بتعدد فوائدها الصحية و الجمالية المدهشة تتعرف عليها حصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحه والجمال من خلال مقال مذهل يشمل فوائد الحليب .

يعد اللبن الحليب جزء هام من النظام الغذائي الخاص بنا .منذ الصغر نبدأ بتناوله ولكن مع التقدم في العمر تقل كمية الحليب التي يتناولها الإنسان .والبعض يتجنب تناول الحليب خوفاً من زيادة الدهون في النظام الغذائي . ويعتقد البعض الأخر أنه بمجرد التقدم في العمر ، لم يعد لهم حاجة بتناول الحليب .اللبن الحليب هو كنز للعديد من العناصر الغذائية الحيوية والتي تفيد صحة جسمك بشكل جيد . لذلك ينصح بالإستهلاك اليومي للحليب في نظامك الغذائي لكي يعطي جسمك المزيد من الصحة .كل هذه الإعتقادات كاذبة فالجسم بحاجة إلي اللبن الحليب بإستمرار لأنه مصدر غني بالفيتامينات والعناصر الغذائية وله العديد من الفوائد الصحية مثل اكتشف الان ماهي فوائد الحليب

يجعل اللبن الحليب البشرة متوهجة :

منذ القدم ، كانت كليوباترا تضع في أحواض الحمام اللبن الحليب حتي يساعدها في الحفاظ علي بشرتها ناعمة ومتألقة . يمكنك القيام بنفس الشئ أو تناول أكواب الحليب كامل الدسم يومياً لكي تحصل علي نفس الفوائد .يحتوي اللبن الحليب علي العديد من العناصر الغذائية الهامة التي تساعد بشرتك لتبدو في أفضل حالاتها .حيث يحتوي علي حمض اللبنك والذي يمكن أن يكون بمثابة مقشر والإنزيمات التي تجعل البشرة ناعمة .كما أنه يحتوي علي الأحماض الأمينية والتي تحافظ علي البشرة رطبة .يمكن أن يساعد اللبن الحليب في منع الأضرار الناجمة عن السموم البيئية وذلك لأنه يحتوي علي مضادات الأكسدة .ومع ذلك ، يجب عليك الإنتباه إذا كنت تعاني من الحساسية عند تناول اللبن الحليب أو أي نوع من منتجات الألبان لأنه عند تناولهم قد يزداد الوضع سوءاً .

يحافظ اللبن الحليب علي صحة العظام والأسنان :

اللبن الحليب هو مصدر غني بالكالسيوم .وبالتالي فهو أمر ضروري لصحة الأسنان والعظام . ولا تقتصر حاجة الإنسان علي تناول الأطفال اللبن الحليب لكي تنمو عظامهم بل الكبار أيضاً في حاجة إليه للحفاظ علي عظامهم قوية ومنع الإصابة بهشاشة العظام .وهو أيضاً مصدر جيد لكي تحصل علي أسنان قوية .فهو يعمل علي منع الإصابة بتسوس الأسنان وذلك لأن الكالسيوم مقاومة جيد لسوس الأسنان . وإذا كنت تعاني من نقص فيتامين د يمكنك تناول اللبن الحليب فهو غني بفيتامين د .

اللبن الحليب جيد للعضلات :

يحتوي اللبن الحليب علي البروتينات ، مما يساعدك في بناء عضلات قوية . عند تناول كوب من اللبن الحليب بعد ممارسة التمارين الرياضية يعطي مايحتاجه جسمك لكي يتعافي .ويعوض كمية العرق التي فقدتها أثناء التمارين .

يساعد الحليب في فقدان الوزن :

تشير الدراسات إلي أن النساء الذين يشربون اللبن الحليب الخالي من الدسم تسطيع أن يفقدوا وزن أكبر من أولئك الذين يتجنبوا تناول الحليب في نظامهم الغذائي . كما يستخدم اللبن الحليب كفاتح للشهية ويجعلك تناول وجبة خفيفة وصحية .لذلك يمكنك إضافة كوب الحليب إلي وجبة العشاء مع تناول الفاكهة .

يقلل اللبن الحليب من الإجهاد :

الحليب هو وسيلة رائعة للتخلص من الإجهاد الذي تشعر به طوال اليوم .فكوب من اللبن الحليب الدافئ يساعدك علي إسترخاء العضلات وتهدئة الأعصاب المتوترة .كما ثبت أن اللبن الحليب تقلل من أعراض الدورة الشهرية وزيادة الطاقة.لذلك ينصح الأطباء بتناول كوب من اللبن الحليب .

يساعد اللبن الحليب في الحصول علي الجسم صحي :

يحتوي الحليب علي خصائص التي تقلل من ضغط الدم وخطر التعرض للإصابة بالجلطات الدماغية .ويقلل من إفراز الكبد للكوليسترول .وأيضاً يمكن أن يكون بمثابة مضاد للحموضة .ويوجود في الحليب فيتامين A و B ويساعدوا في تحسين الرؤية .كما يساعد الحليب أيضاً في تقليل التعرض للإصابة ببعض أمراض السرطان .

> توجد أنواع مختلفة من اللبن الحليب في السوق فالحليب الخالي من الدسم يحتوي علي 2% من الدهون .وإذا كنت تعاني من عدم توازن هرمونات النمو فإن جميع أنواع الحليب مناسبة إليك وتعطي الجسم جميع الإحتياجات الغذائية .

فوائد اللبن الحليب الجمالية :

يستخدم اللبن الحليب في تنظيف الوجه :

> بمجرد بل قطعة من القطن باللبن الحليب الخام ومسح الوجه بهذه القطنة ثم غسل الوجه بالماء العذب . ومع الإستمرار في القيام بذلك في روتينك اليومي يساعدك في الحصول علي بشرة نظيفة .

> عند وضع اللبن الحليب علي الوجه والرقبة ، إتركه حتي يجف تماماً لمدة 10 دقائق . بعد ذلك ستشعر بأن البشرة أصبحت أكثر نعومة في غضون دقائق .

> عند إضافة معلقتين من اللبن الحليب مع معلقة من العسل ومعلقة من عصير الليمون وخلطهم جيداً وقبل تطبيقهم يفضل تنظيف البشرة جيداً وتركه علي البشرة لمدة عشر دقائق . فهذا الخليط يعمل علي تفتيح البشرة .

> خلط اللبن الحليب مع جرام من الدقيق ووضعه علي الوجه وذلك لتفتيح البشرة بشكل طبيعي .حيث يحتوي اللبن الحليب علي حمض اللبنيك وهو مادة تساعد علي توهج البشرة .

> وعند خلط نصف ثمرة من الموز مع قليل من ملاعق اللبن الحليب لعمل معجون ثم وضعه علي بشرة نظيفة ورطبة وتركه لمدة 15 دقيقة ثم غسل الوجه بالماء . يعمل قناع الموز واللبن الحليب علي تنعيم ملمس البشرة ويجعل بشرتك متوهجة .

> يمكن أن يكون اللبن الحليب علي حماية البشرة من أشعة الشمس .فهو يهدئ البشرة ويعالج الإسمرار الناتج عن التعرض لأشعة الشمس .

> عند تدليك فروة الرأس باللبن الحليب يعمل علي تغذية الشعر جيداً . لذلك عليك فرك جميع أنحاء فروة الرأس بالحليب ثم غسلها بعد بضع دقائق . سوف تحصل علي شعر ناعم وحرير في لمح البصر . فهذا علاج طبيعي لمشاكل جفاف الشعر .

> ويمكنك مزج الحليب مع زيت اللوز وعصير الليمون ثم وضعهم علي الوجه يساعد علي تفتيح البشرة .

> نقع اللوز مع الحليب ليلة كاملة ثم وضع هذا القناع علي الوجه والرقبة وتدليك الجلد جيداً فهو قناع مغذي رائع .وعند إستعمال هذا القناع بإستمرار يساعد في الحصول علي بشرة ناعمة

> عند مزج 2 من شرائح البابايا مع نصف معلقة عسل ومعلقة واحدة من اللبن الحليب وتقلبيهم جيداً ، ثم وضعه علي الوجه والرقبة يعمل هذا الخليط علي تخفيف التجاعيد من الوجه .

> الإستهلاك اليومي لللبن الحليب ضروري لصحة الجسم فهو غني بالعديد من المعادن والفيتامينات والبروتينات والتي تعمل علي تجميل بشرتك من الداخل .والتناول المنتظم للحليب يجعلها تبدو أكثر توهجاً .

> والأن بعد ماتعرفت علي فوائد اللبن الحليب الصحية ؟ لا تنتظر كثيراً حتي تدرجه ضمن قائمة نظام غذائك اليومي.

طريقة عمل ماسك الحليب للبشرة الجافة

وإليك مكونات وطريقة تحضير الوصفة

المكونات

– ملعقة صغيرة من اللبن المجفف – ملعقة صغيرة من العسل – ملعقة صغيرة من جل الصبار – قطرات من الزيوت الأساسية

التحضير

قومي أولا بخلط المكونات المذكورة في الأعلى جيدا، ثم قومي بوضعها على وجهك واتركيها لمدة ربع ساعة ثم اغسليها بالماء الدافئ، واستمري في استخدامها اسبوعيا وسوف تحصلين على جلد رطب ولكن يجب أن تنتظمي في استخدامه.

> فما يميز هذه الوصفات هو أنها وصفات طبيعية بنسبة مائة بالمائة مفيدة للجلد والبشرة ولا تسبب حدوث آثار جانبية ضارة كما يحدث عند استخدام منتجات العناية بالبشرة المحتوية على المواد الكيميائية المضرة.

مشروب الحليب بالعسل

أولا: طريقة تحضير مشروب الحليب بالعسل:

وطريقة تحضير مشروب الحليب بالعسل سهلة للغاية ويمكن لأي شخص القيام بها حيث يستلزم ذلك إحضار كيلو من الحليب كامل الدسم أو منزوع الدسم حسب الرغبة ثم إضافة ربع كوب من عسل النحل إليه والتقليب جيدا جدا حتى يصبح الخليط متجانسا ويمكنك استخدام المضرب الكهربائي، وبعض الأشخاص يفضلون إضافة بعض الفواكه إلى الحليب بالعسل لتعزيز فوائده بالموز أو الفراولة أو غيرها من الفواكه ويمكنك هنا استخدام الخلاط الكهربائي ليصبح المشروب متجانسا

ثانيا: الفوائد الصحية لمشروب الحليب بالعسل :

1 – العناية بالجلد والبشرة : يساعد مشروب الحليب بالعسل على العناية بالجلد حيث أن كل من الحليب والعسللهما خواص منظفة ومضادة للبكتيريا وهذه الخواص يتم تعزيزها وزيادتها عند خلط الحليب مع العسل وبالتالي فإن ذلك يساعد على إعطاء الجلد مظهرا ناضرا كما أن كل من الحليب والعسل يمكن إضافتهما ايضا في ماء الاستحمام لزيادة صحة ونضارة الجلد والبشرة

>2- يساعد على الهضم : حيث أن العسل يحتوي على البكتيريا النافعة التي تساعد على نمو الجهاز الهضمي والأمعاء كما يحتوي الحليب أيضا على أحد انواع هذه البكتيريا، بالإضافة إلى احتواء العسل أيضا على السكريات التي تحفز عمل هذه البكتيريا التي تساعد في التخلص من امراض الجهاز الهضمي كالإمساك مثلا أو الغازات والتقلصات وتجعل الجهاز الهضمي يعمل بشكل سلس وسليم

3- قوة التحمل: إن كوب من الحليب بالعسل كل يوم في الصباح كفيل بإعطاء الجسم القوة والصحة الكبيرة وقوة التحمل التي يتطلبها الجسم طوال اليوم، وهذا يرجع إلى أن الحليب يحتوي على البروتينات والعسل يحتوي على الكربوهيدرات الهامين جدا لعملية التمثيل الغذائي أو الأيض وباتلالي فإن كوب الحليب بالعسل هام جدا لتعزيز القوة الجسدية لكل من الكبار والأطفال أيضا، حيث أن البروتينات الموجودة في الحليب يتم تكسيرها بواسطة الإنزيمات إلى الأحماض الأمينية الساسية والتي بالتالي يتم إعادة بنائها إلى بروتينات مفيدة لجسم الإنسان.

4- زيادة قوة العظام : تكثر الأبحاث حول فوائد وأهمية العسل للصحة والتي تؤكد أن العسل يعمل بمثابة حامل للمواد والعناصر الغذائية من الطعام إلى الجسم، وخصوصا الكالسيوم وجميعنا نعلم أن الحليب ملئ بعنصر الكالسيوم وباتلالي فإن العسل يساعد على سرعة امتصاص الكالسيوم في الجسم الذي يعتبر بدوره عاملا قويا جدا في تقوية العظام وزيادة صحتها ويمنع بذلك حدوث هشاشة العظام والتهاب المفاصل الذي يحدث مع تقدم العمر.

5- له خواص مضادة للعجز: أن الحليب بالعسل ليس له تأثيرا على خلايا الجلد فقط وإنما على الجسم بأكمله حيث أن المواد المضادة للاكسدة الموجودة في هذا المشروب تمنع ظهور علامات التقدم في السن والعجز بكل أجزاء الجسم عن طريق تخليص الجسم من الشقائق الحرة مما يعطي شعور دائم بالصحة والعافية

6- له كذلك خواص مضادة للبكتيريا حيث أن مشروب الحليب بالبكتيريا له تأثير قوي على البكتيريا اكبر من كل منهم على حدا، كما أن إضافة الحليب إلى العسل الدافئ تساعد على منع حدوث الإمساك واضطرابات الأمعاء والجهاز الهضمي بالإضافة إلى إنه يساعد على شفاء الكحة ونزلات البرد

7- يساعد مشروب الحليب بالعسل على تقليل حدة التهاب المفاصل والشفاء منها وكذلك علاج التهاب المثانة ومنع عودة حدوثه

> 8- يساعد احيانا في تعزيز الخصوبة لدى المرأة والرجل وعلاج العقم بالإضافة إلى تقوية الجهاز المناعي

> 9- يقلل من خطر التعرض للإصابة بأمراض القلب ويعمل على تقليل نسبة الكولستيرول الضار LDL بالدم بالإضافة إلى منع ظهور البثور على الجلد

>10- ماسك الحليب والعسل للشعر:

> مكونات الماسك هي: كوبين من الحليب مع ملعقة من العسل وإذا كنت تستخدم حليب منزوع الدسم فيفضل هنا غضافة ملعقة من الطحينة

> طريقة التحضير و الاستخدام: يتم تسخين الحليب في الميكروويف لمدة خمسة دقائق ويضاف إليه العسل مع التقليب الجيد والطحينة في حالة الحليب منزوع الدسم ويتم التقليب جيدا حتى يصبح الخليط متجانس، وبعد ذلك يتم فرد الماسك على الشعر بالكامل بكل اجزاءه ويترك لمدة تتراوح من ربع ساعة إلى ثلث ساعة ويفضل تغطية الشعر وبعد ذلك يتم غسيل الشعر بالشامبو الذي تستخدمينه في غسيل شعرك باستمرار ويفضل تكرار هذا الماسك مرتين أسبوعيا

>11- ماسك الحليب والعسل للبشرة:

> إذا كان لديك في وجهك شرايين رفيعة حمراء خصوصا عند الأنف فقومي بغلي كوب من الحليب كامل الدسم وأضيفي إليه ملعقة من العسل واخلطيهم معا جيدا ثم اتركي هذا الخليط ليبرد ثم ادهني به المناطق التي تظهر بها هذه الشرايين والشعيرات الدموية الرفيعة كل مساء ولمدة عشرة أيام متواصلة

يساعد هذا الماسك على منع ظهور الخطوط والتجاعيد بالوجه

> يساعد بشكل فعال على علاج حب الشباب واخفاء الندبات والبثور الناتجة عن حب الشباب

> يحتوي العسل والحليب على مواد مضادة للتأكسد مما يجعله رائعا جدا للمحافظة على صحة خلايا الجلد

> يساعد على تخليص البشرة من الخلايا الميتة والتالفة

> يمكنك أيضا استخدام هذا للشفاة الجافة لترطيبها وليونتها

> وبالتالي يتضح لنا إن استخدام مشروب العسل والحليب يوفر لجميع أجزاء الجسم الغذا اللازم له ويمده بعدد كبير من العناصر الغذائية الهامة أكبر من الحليب وحده أو العسل وحده بل إنهما معا يمثلان قمية غذائية عالية للغاية ننصحكم بالحرص على تناوله يوميا ويفضل أن يكون على الريق