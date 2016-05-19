فوائد البيض المسلوق

يعتبر البيض من الاغذية الصحية الطبيعية التي تتميز بعدة فوائد صحية و جمالية نذكرها لك حصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحه والجمال من خلال المقال التالي.

يعتبر البيض المسلوق من أهم الأطعمة التى من المهم جدا ان يتم دمجها في أي نظام غذائى ناجح وهذا يرجع إلى الفوائد الصحية الكبيرة للبيض المسلوق والعناصر الغذائية التى توجد في البيض بنسبة عالية ومما يميز البيض أنه يمكن إعداده وتناوله باكثر من طريقة شهية وفيما يلي سوف نقوم من خلا هذه المقالة بعرض أهم فوائد تناول البيض المسلوق فتعرفوا عليها معنا

خمسة اسباب تجعل البيض مفيد هي :

البيض هو الغذاء المثالي لتكوين الجسم لأنه يحتوي على الأحماض الأمينية التي تساعد على بناء العضلات .

> البيض يعتبر من أعلى أربعة اطعمة غنية بالبروتين لأنه يوفر ثروة من الأحماض الأمينية التي يستخدمها الجسم لإصلاح الأنسجة العضلية , و البيض يعتبر ثاني أعلى طعام يحتوي على تركيز الحمض الاميني الاليسين بعد الحليب، وهو من الأحماض الأمينية الأكثر أهمية لبناء العضلات . البيض غنية بالمواد المغذية التي تزيد من مستوى الذكاء . يحتوي صفار البيض على الكولين الذي يستخدم من قبل الجهاز العصبي لتصنيع الأستيل كولين الذي يعتبر من الناقلات العصبية التي تحسن الدافع والتركيز والادراك .

> يساعد الكولين أيضا الكبد على إزالة السموم وتجنب تراكم الدهون ، وهو أمر ضروري للحفاظ على وظائف الكبد . البيض مفيد لصحة العظام والوقاية من الكسور .

> الأحماض الأمينية الموجودة في البيض تساعد في الحفاظ على بناء العضلات القوية ، وهي المسئوله عن صحة العظام

> بالإضافة إلى ذلك البيض يحتوي على اثنين من الفيتامينات الرئيسية المهمة لبناء عظام الجسم وهي فيتامين D وفيتامين K لأن هذان الفيتامين قابلة للذوبان في الدهون , والبيض المستهلك يوفر مصدرا بيولوجيا ليسمح بامتصاص هذه الفيتامينات واستخدامها من قبل الجسم . بالإضافة الى اهمية البيض لبناء العظام ، فإن فيتامين K الموجود في البيض يستخدم لتخثر الدم ، كما ان فيتامين D الموجود في البيض يساعد على الوقاية من السرطان ويمنع زيادة الدهون في الجسم . البيض من الاطعمة الغنية بالمواد الغذائية ورخيص الثمن .

> البيض غني بالمواد المضادة للاكسدة مثل السيلينيوم , و الزياكسانثين ، كما ان تناول البيض يقلل من الالتهاب في الجسم ويقوي جهاز المناعة و الصحة العامة . على سبيل المثال السيلينيوم هو من المواد الغذائية المضادة للأكسدة في الجسم ويساعد الجسم في إنتاج هرمونات الغدة الدرقية وتحسين الصحة الإنجابية , كما ان الزياكسانثين وقاي من السرطان، في حين أن اللوتين يحسن من توازن السكر في الدم ويخفض الانسولين ومضاد للإلتهابات . البيض يضاف الى النظام الغذائي لخسارة الدهون لأنه يعطي احساس بالشبع ويقلل من الاحساس بالجوع .

> تشير الدراسات إلى أن البيض مصدر غني بالبروتين ، وتناول البيض يزيد من الاحساس بالامتلاء ويقلل من الاحساس بالجوع والحاجه الى تناول الطعام لاحقا في وجبات الطعام الأخرى . كما تبين ان البيض يساعد على خفض 5 كجم من الدهون في الجسم في 12 اسبوع اذا تم تناول 3 بيضات في اليوم الواحد مع تقليل كميه الكربوهيدرات التي تتناولها .

> في دراسة أخرى بينت ان الأفراد الذين يتناولون البيض على الفطور يكون لديهم انخفاض ملحوظ في محيط الخصر و لديهم إحساس أقل للجوع خلال اليوم .

فوائد البيض المسلوق

1- يساعد على بناء العضلات

> يساعد تناول البيض المسلوق على زيادة قوة وكثافة العضلات وهذا يرجع إلى احتواءه على البروتين حيث ان بناء العضلات يتم نتجة دفع وفرد العضلات من خلال التمارين الرياضية وتناول البيض والحصول على ما يحتوى عليه من بروتين يساعد في أن تتم عملية بناء العضلات بسلاسة وشكل صحى أيضا يضن لك الحصول على عضلات كثيفة وقوية، حيث ان البيض يحتوى على الأحماض الأمينية الأساسية والتى تساعد على بناء البروتين الذي يحتاج إليه الجسم، حيث أن البيض المسلوق يحتوى على نسبة 6.5 جرام من البروتين والإنسان يجب أن بحصل على نسبة 0.4 جرام من البروتين لكل رطل من وزن الجسم يوميا أما الأشخاص الرياضيين فيجب ان يحصلوا على نسبة من البروتينات تتراوح من 0.4 إلى 0.8 جرام من البروتين لكل رطل من وزن الجسم يوميا، كما ان البيض المسلوق يعتبر وجبة بروتينية سهلة الهضم ينصح بتناوله عقب الانتهاء من ممارسة التمارين الرياضية.

>2- يساعد على تقوية النظر

> حيث أن البيض المسلوق يحتوى على مادة اللوتين وهذه المادة هي مضادة مضادة للاكسدة تساعد على تعزيز شبكية العين والحماية من مرض تحلل البقعة الصفراء المرتبط بالتقدم في العمر وقد أظهرت بعض الدراسات أن اللوتين الموجود في البيض يتم امتصاصه بسهولة أكثر من أي مصدر آخر لهذه المادة وللحصول على جرعة متضاعفة من اللوتين يمكن تناول البيض المسلوق مع طبق من السبانخ حيث ان مادة اللوتين أيضا موجودة في الخضروات الورقية

>3- تقوية العظام

> إن فيتامين D لذي يتم انتاجه بشكل طبيعي عند التعرض إلى الشمس يمكن الحصول عليه ايضا من خلال بعض الأطعمة ومن أهم مصادره هو البيض حيث يحتوى البيض على نسبة عالية من فيتامين D وهو هام جدا لصحة العظام وزيادة قوتها لدى كبار السن وخصوصا النساء الذين يكن عرضة اكثر للإصابة بهشاشة العظام حيث يحتوى البيض المسلوق على نسبة عشرة بالمائة من النسبة الموصى بها يوميا من فيتامين D وبالتالى فإن تناول وجبة من البيض مع الجبن او الحليب أو أي منتجت الألبان المحتوية على نسبة عالية من عنصر الكالسيوم المفيد أيضا لصحة العظام يساعد على تقوية العظام حيث ان فيتامين D يساعد على تسهيل عملية امتصاص الكالسيوم في الجسم

>4- تحسين وظائف المخ

> يحتوى البيض على نسبة عالية من مادة تسمى الكولين Choline ووفقا لما ذكره موقع دكتور اوز فإن مادة الكولين تساعد على تخفيف التهابات المخ المرتبطة عادتا بمرض ألزهايمر حيث أن مرض الزهايمر مرتبط بالتقدم في العمر ويؤدي إلى حدوث فقدان جزئى في الذاكرة وبالتالى فتأكد من أنك تقوم بتناول صفار البيض بانتظام لأن مادة اكلولين موجودة في المح أي صفار البيض

>5- يساعد على فقدان الوزن

> إن تناول البيض المسلوق نظرا لاحتواءه على نسبة عالية من البروتين فهو يساعد على تعزيز الشعور بالشبع لفترة طويلة وبالتالى فهو يقلل من الرغبة في تناول الطعام وبالتالى يقل الإفراط في التعامل وتقل نسبة الدهون والسعرات الحرارية الداخلة إلى الجسم خلال اليوم مما يساعد على فقدان الوزن بشكل صحى وسهل

>6- نمو الجهاز العصبي للجنين

> ومن المهم ايضا لكل امرأة حامل ان تقوم بتناول البيض المسلوق بانتظام حيث أن البيض المسلوق يساعد على نمو الجهاز العصبى والمخ للجنين كما يساعد تناول البيض للمراة الحامل ايضا على تقليل خطر الإصابة بالتشوهات الخلقية في الجنين وبالتالى يجب أن تقوم المرأة الحامل بتناول البيض المسلوق بانتظام

>7- يحتوى على المواد المضادة للأكسدة

> كما ان البيض المسلوق أيضا يحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للاكسدة وهذه المواد المضادة للأكسدة تعمل على معدالة الجذور الحرة بالجسم وتخليص الجسم منها وبالتالى فهى تساعد على تقليل خطر الإصابة بعدد كبير من الأمراض أهمها مرض السرطان كما أن هذه المواد المضادة للأكسدة أيضا تساعد على المحافظة على صحة الجلد والحصول على جلد صحى وبشرة ناضرة وحصية أيضا

>8- يحتوى على نسبة من الفيتامينات الهامة

> يحتوى البيض المسلوق أيضا على نسبة عالية من الفيتامينات الهامة لصحة الجسم اهمها فيتامين د وفيتامين هـ وفيتامين أ أيضا وكذلك فيتامين ب الهام جدا لصحة الجهاز العصبي بالإضافة إلى احتواءه على نسبة قليلة جدا من الدهون المشبعة

>9- القيمة الغذائية للبيض المسلوق

> إن بيضة واحدة تحتوى على 6.5 جرام من البروتين كما تحتوى على ومائتى جرام من الكولستيرول و4 جرام من الدهون و 0.4 جرام من السكريات أيضا بالإضافة إلى وجود العناصر المغذية الأخرى كالكالسيوم والفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة

> فالبيض المسلوق يمد الجسم بالعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم ويساعد على بناء العضلات وتقوية العظام وبالتالى فهو هام جدا لمن يشكو من آلام العظام أو هشاشة العظام وللأشخاص الرياضيين كما انه يساعد على تقوية النظر والمحافظة عليه وكذلك المحافظة على الوظائف العصبيةإلى جانب أنه مفيد جدا ايضا للجنين وللأطفال

وصفة بروتين الشعر بالبيض لتعذية الشعر وعلاج مشاكله

المكونات:

> صفار بيضتين يحتاج الشعر للبروتين، وصفار البيض أحد أهم مصادر البروتين.

فوائد صفار البيض للشعر كالتالي:

يحتوي على مواد تقوي بصيلات الشعر، فتزيد قوة جذور الشعر.

> يحتوي على الأحماض الدهنية التي تحافظ على لون الشعر وتؤخر ظهور الشيب.

> مغذي جيد للشعر

> يعالج تساقط الشعر.

> ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون العضوي يحتوي زيت الزيتون على مواد مغذية للشعر، كما يحتوي على مضادات الأكسدة التي تمنع ظهور الشيب.

> طريقة التحضير بروتين الشعر بصفار البيض

يتم خفق صفار البيضتين بواسطة مضرب الخفق اليدوي أو الشوكة حتى يتحولان لمزيج كثيف.

> يضاف لصفار البيض معلقتين زيت الزيتون.

> يتم خفق البيض والزيت جيدًا حتى يتحولان لخليط كريمي القوام.

> بذلك يكون البروتين جاهز للاستخدام.

استخدام بروتين الشعر :

يتم غسل الشعر جيدًا بالشامبو.

> يتم وضع البروتين على الشعر الرطب.

> في البداية يوضع البروتين على فروة الرأس وتدلك جيدًا، ثم يوضع على كامل الشعر بعد ذلك.

> يتم لف الشعر بواسطة قبعة أو منشفة.

> يظل البروتين على الشعر مدة 20 دقيقة.

> يتم غسل الشعر جيدًا بالماء البارد فقط، ثم يُغسل مرة أخرى بواسطة الشامبو.

> يُنصح باستخدام البروتين مرة أو مرتين أسبوعيًا.

أخطار وأضرار البيض

1. خطر محتمل : أظهرت بعض الدراسات ان البيض له آثار صحية سيئة مثل ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والسرطان .

> الدراسات الاستقصائية في عدد من السكان تبين أن الأشخاص الذين يتناولون الكثير من البيض يكون لديهم ارتفاع في السعرات الحرارية والدهون والدهون المشبعة بشكل خاص .

> ولكن هذا لا يعني أن البيض هو السبب الرئيسي لزيادة السعرات الحرارية أو الدهون لان هذا ربما يحدث مع تناول كميات من البيض او لا فقد ثبت أن تناول الوجبات الغذائية عالية الدهون تزيد من السعرات الحرارية التي تزيد من خطر امراض القلب وارتفاع نسبة الدهون في الجسم . في دراسة بين الباحثون ان هناك علاقة بين تناول البيض في 34 دولة وبين الاصابة بسرطان القولون وأظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون الكثير من البيض يزيد لديهم معدل الاصابة بالسرطان .

>2. خطر محتمل : البيض غني بالدهون المشبعة و الكولسترول ، الذي يزيد من الاصابة بأمراض القلب .

> البيض يحتوي على كمية غنيه من الدهون المشبعة (1.6 غرام) والكولسترول (200 ملغ) , وتعتبر هي السبب الرئيسي لأمراض القل ب، ولكن تم تبرير ذلك في الدراسات الحديثة .

> ببساطة تناول الأطعمة التي تحتوي على الكوليسترول لا تزيد مستويات الكولسترول في الدم في الأشخاص الأصحاء الكولسترول منتظم ، وهو ما يعني أنه إذا تم تناول المزيد من الكولسترول في يوم واحد ، فإن الجسم ينتج كميات أقل ليحافظ على مستوى محدد .

> لذا ، فإن الخوف من أمراض القلب وارتفاع الكوليسترول في الدم الذي يرتبط بتناول البيض إنما هو امر تم اثبات خطأه في الأبحاث الحديثة .

> الخطر الحقيقي هو اتباع نظام غذائي مرتفع في الكربوهيدرات المكررة والدهون حيث وجد العلماء مؤخرا أن تناول كميات عالية من الكربوهيدرات في شكل نشويات مكررة و سكريات يؤدي الى تكون ترسبات في الشرايين من الكولسترول الغذائي

> لذلك فإن الاشخاص الذين يأكلون البيض على الفطور مع بعض الأطعمة مثل الخبز المحمص والمربى والفطائر و السجق، أو البطاطس والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات هم المعرضون حقا الى امراض القلب ليس بسبب البيض وانما بسبب المواد الكربوهيدراتيه التي يتم تناولها معه .

> خلاصة القول : البيض ليست هو العامل المسؤول عن زيادة نسبة الدهون الثلاثية و الكولسترول ، وتراكم الترسبات، و أمراض القلب وانما السبب الرئيسي يعود الى تناول اطعمة تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات، و الدهون .

>3 . خطر محتمل : هناك بعض الحالات التي لديها ارتفاع في نسبة الكوليسترول في الدم ونسبة الدهون وتناول هؤلاء الاشخاص للبيض سيزيد التهاب ومخاطر الإصابة بأمراض القلب لذلك فمن الأفضل تجنب تناول البيض . أكسدة الكولسترول أمر خطير جدا ويسبب تلف الشرايين والأنسجة الضامة ولكن البيض ليس هو فقط المسؤول عن ذلك .

> تحصل أكسدة الكولسترول عندما يتم طهيه في درجة حرارة عالية ، أو لفترة طويلة من الزمن ، مثل عندما يقلى البيض حيث وجدت دراسة ان البيض المقلي يحتوى على مستويات عالية من الكولسترول المؤكسد اكثر من البيض المسلوق .

> وجدت دراسة أخرى أن تخزين البيض في درجة حرارة الغرفة لمدة 45 يوما ثم سلقه أو قليه يؤدى إلى زيادة أكسدة الكولسترول ، كما ان الأحماض الدهنية أوميغا 3 الموجودة في البيض تقل بسبب التخزين الطويل .

> العلاج هنا هو تجنب استهلاك الأغذية الحيوانية التي يتم طهيها في درجة حرارة عالية ، سواء اللحوم أو البيض لأن كلاهما يحتوي على الكولسترول والدهون التي تتأكسد بسهولة وتؤدي الى مخاطر صحية خطيرة للغاية .

> بالإضافة إلى ذلك ، من المهم أن نعلم أن جسم الإنسان يستجيب بطرق متنوعة لتناول الكولسترول , بشكل عام يقلل امتصاص الكوليسترول مع زيادة الكولسترول الغذائي .

> ومع ذلك في الاشخاص المصابين بمريض السكري من النوع الثاني فإنه يتم امتصاص الكولسترول الذي يأكلونه ، ولكن أكبادهم تنتج المزيد من الكوليسترول , وذلك لان مقاومة الانسولين تقلل من حساسية الكولسترول الغذائي ، وهذا يعني أن تناول البيض في النظام الغذائي في هذه الحاله ربما يكون مضر بالصحة لانه يزيد من نسبة الكوليسترول في الدم .

>4. خطر محتمل : غالبا ما يكون البيض ملوثا بالسالمونيلا و أنه من الأفضل تجنبه . البيض هو من أكثر المواد الغذائية العرضة لخطر التلوث بالسالمونيلا خصوصا التي تأتي من المزارع الصناعية التي تعاني من مشاكل في الصرف الصحي.

> الدجاج الذي يعيش في أقفاص مكدسة الواحدة فوق الأخرى وله 67 بوصة من مساحة الأرض فقط ليقف عليها ( حجم قطعة من ورق دفتر الملاحظات ) ينتج كميات ضخمة من البيض (80 مليار بيضة سنويا في الولايات المتحدة )، ولكنها تكون أكثر عرضة للتلوث ببكتيريا السالمونيلا , وتظهر الاحصاءات ان السالمونيلا أمر نادر الحدوث حيث يصاب به فقط 1 من اصل 20000 بيضة.

خلاصة القول : يمكن تجنب خطر الاصابة بالسالمونيلا من البيض عن طريق تجنب البيض الصناعي وتناول البيض العضوي كلما كان ذلك ممكنا .

تخزن البيض في الثلاجة يكون معرض للإصابة بالسالمونيلا بسبب التقلبات في درجات الحرارة , و لقدر أكبر من السلامة تجنب تناول البيض في المطاعم والمناسبات الكبيرة لأنه يأتي من المزارع الصناعية والتي تكون أكثر عرضة للتعرض لدرجات حرارة عالية .

5. خطر محتمل : بعض الاشخاص يعانون من حساسية البيض وينبغي تجنبه ، وخاصة من قبل النساء الحوامل . زادت حساسية البيض بشكل لافت خلال 30 عام السابقة وبعض الدراسات تشير إلى الحساسية الغذائية تزيد بسبب نقص الرضاعة الطبيعية التي تقلل من مناعة الجسم البشري .

> على سبيل المثال، الأطفال الذين ولدوا في بيئات زراعية لا يعانون من حساسية منتجات الألبان والبيض البروتينات لانها متوافره في بيئتهم منذ ولادتهم وقد تعود جسمهم عليها , والنساء الحوامل الذين يتناولون مستويات عالية من البيض (1-2 بيضة يوميا ) أثناء الحمل ينجبون اطفال ليس لديهم أعراض حساسية تجاه البيض .

> خلاصة القول : تجنب البيض ليس هو أفضل استراتيجية لمنع حساسية البيض , و بدلا من ذلك يجب اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على جميع المجموعات الغذائية التي يحتاجها الجسم جميعا بإعتدال وانتظام . وبطبيعة الحال ، إذا كان لديك بالفعل حساسية من البيض يجب عليك تجنب تناوله .

> ومع هذه الأضرار توجد العديد من فوائد البيض يجب أن تعرفها أيضا لنكون معك منصفين في الحديث عن البيض