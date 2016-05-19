البابا تواضروس الثاني يصل إلى النمسا

وصل البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية إلى العاصمة النمساوية فيينا في مستهل زيارته للكنيسة القبطية بالنمسا.

كان في استقبال البابا تواضروس بالمطار السفير خالد شمعة سفير مصر بالنمسا وأعضاء السفارة والأنبا كيرلس أسقف ميلانو والنائب البابوي لقارة أوروبا والأنبا بيمن أسقف قوص ونقادة والأنبا جابرييل أسقف النمسا والأنبا أباكير أسقف الدول الاسكندنافية والأنبا مارك الأسقف العام لباريس وشمال فرنسا ولفيف من الآباء الرهبان والكهنة واعضاء الجالية القبطية بالنمسا.

> ومن المقرر أن يجري البابا تواضروس بعض الفحوصات الطبية خلال وجوده في النمسا.

أ ش أ