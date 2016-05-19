البنتاجون: طائرة أميركية تساعد فى البحث عن الطائرة المصرية المنكوبة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، عن قيام طائرة أميركية بالمساعدة فى عمليات البحث عن الطائرة المصرية المنكوبة، وذلك وفق ما قالت قناة العربية فى خبر عاجل.

وكان قد أمر الرئيس الأمريكى باراك أوباما المسئولين الأميركيين بالتواصل مع شركائهم الدوليين، وتقديم الدعم والمساعدة بشأن الطائرة المصرية المنكوبة، فيما يقوم وزير الأمن القومى ومستشارة مكافحة الإرهاب بإطلاعه على مستجدات سقوط الطائرة المصرية.

أوباما يأمر مساعديه بتقديم الدعم والمساعدة بشأن الطائرة المصرية المنكوبة