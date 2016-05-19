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أقرأ ماذا قال وزير دفاع أمريكا الأسبق لترامب بعد تعليقه على حادث مصر للطيران

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أقرأ ماذا قال وزير دفاع أمريكا الأسبق لترامب بعد تعليقه على حادث مصر للطيران أقرأ ماذا قال وزير دفاع أمريكا الأسبق لترامب بعد تعليقه على حادث مصر للطيران
قال وزير الدفاع الأمريكى الأسبق روبرت جيتس، أنه يتعين على القادة الانتظار حتى الحصول على معلومات موثوق بها، فى إشارة إلى تعليق دونالد المرشح الجمهورى المفترض فى انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب على حادث اختفاء طائرة " للطيران".

وكان دونالد ترامب قد قال فى تغريدة على حسابه الشخصى بموقع "تويتر" -فى وقت سابق اليوم الخميس- أن حادث طائرة "مصر للطيران" يبدو حتى الآن أنه هجوم إرهابى آخر.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكى الأسبق روبرت جيتس -خلال مقابلة مع "ام اس أن بى سي" الأمريكية أنه كان من الأفضل أن ينتظر ترامب مزيدا من المعلومات قبل أن يعلق ويعلن رأيه بشأن الحادث الطائرة مصر للطيران، وأنه من الأشياء المبكرة التى يتعين تعلُمها عندما تكون مسئولا هى أن التقارير أو المعلومات الأولية عن أى موقف غالبا ما تكون غير دقيقة.

وتابع جيتس الذى شغل أيضا منصب مدير الاستخبارات المركزية الامريكية (سى آى ايه) بالقول أنه مع تساؤلات وسائل الإعلام يكون هناك دائما ضغوط للتعليق على الفور قبل معرفة حقيقة ما يدور وهذا هو أحد المبادئ التى لا يتعلمها كثير من رجال السياسة حتى يصيروا فى موقع المسئولية.

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مصر 365

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