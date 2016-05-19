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غادة والى: المعاشات زادت منذ 25 يناير بنسبة 60% وفلوس التأمينات فى مأمن"

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غادة والى: المعاشات زادت منذ 25 يناير بنسبة 60% وفلوس التأمينات فى مأمن" غادة والى: المعاشات زادت منذ 25 يناير بنسبة 60% وفلوس التأمينات فى مأمن"
قالت الدكتورة، غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن المعاشات زادت بنسبة 60% بعد ثورة 25 يناير وتحملت الدولة هذه الزيادة، وأن أموال التأمينات محمية بالدستور، ولا يحب أن يقلق المواطنون أو يشغل باله بأن فلوس التأمينات عند وزارة المالية أم فى وزارة التضامن.

جاء ذلك ردا على سؤال للدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى، بمجلس النواب الذى تسائل أين ذهبت أموال التأمينات، التى تبلغ 640 مليار جنيه.
>وأضافت "والى"، خلال اجتماع اللجنة اليوم، الخميس، أنه منذ منتصف الثمانينيات وأموال التأمينات تذهب للمالية وتعود للتأمينات أكثر من مرة، وأن الأمور لا تدار فى الدولة بشكل عشوائى وإنما الأموال كانت تتنقل بقوانين ولأسباب مختلفة، والمالية لا تستولى على أموال التأمينات كما يتردد قائلة "فى الحفظ والصون".


>وزيرة التضامن: "قانون الجمعيات وتغليظ العقوبة على المدمنين أهم أولوياتى"

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