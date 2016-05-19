تعرف على الفنانة ضحية حادث الطائرة المنكوبة

مفاجأة جديدة حملها تحطم طائرة مصر للطيران الأخير، وهو أن ميرفت زكريا رئيسة طاقم رحلة باريس كانت قد شاركت فى عمل فنى وحيد مع الفنان، محمود مرسى والفنانة كريمة مختار هو "رحلة السيد أبو العلا البشرى".

ونشر أحد المضيفين من زملائها صورة لميرفت زكريا رئيسة طاقم الطائرة المنكوبة وكتب "ميرفت زكريا رئيسة طاقم رحلة باريس كانت قد شاركت فى عمل فنى وحيد مع الفنان محمود مرسى والفنانة كريمة مختار رحلة السيد أبو العلا البشرى سنة 1985 - الله يرحمك يا ابنتى".

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