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نقل 800 قطعة آثرية من الفيوم إلى المتحف المصرى الكبير

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نقل 800 قطعة آثرية من الفيوم إلى المتحف المصرى الكبير نقل 800 قطعة آثرية من الفيوم إلى المتحف المصرى الكبير
قامت وزارة الآثار اليوم الخميس بنقل 800 قطعة آثرية من المخزن المتحفى بكوم أوشيم إلى المتحف المصرى الكبير فى هضبة الاهرام بالجيزة.

وقال بيان لمحافظة الفيوم، إن لجنة من وزارة الآثار والمتحف المصرى الكبير برئاسة الدكتور عيسى زيدان ومجموعة من الآثريين بالمتحف المصرى الكبير، قاموا باختيار 800 قطعة آثرية من مختلف العصور التاريخية على مدار أسبوع من بينها مومياوات تم اكتشافها من منطقة اللاهون وقطع من البردى عليها كتابات بالخط الهيراطيقى والديموطيقى والكتابة اليونانية، أغلبها تم اكتشافها بمعرفة البعثة الفرنسية الايطالية بمنطقة اثار ام البريجات جنوب مدينة الفيوم فى مركز اطسا، وتماثيل من الحجر الجيرى المحلى تم اكتشافهما من قبل البعثة الايطالية بمنطقة اثار ديميه السباع شمال بحيرة قارون، وذلك تمهيدًا لعرضها بقاعات المتحف المصرى الكبير والذى من المنتظر افتتاحه جزئيًا عام 2018.

وأضاف البيان، أن منطقة آثار الفيوم برئاسة أحمد عبد العال مدير عام الآثار، وسيد الشورة مدير آثار الفيوم أشرفت على عمليات النقل، وإخطار قسم شرطة السياحة والآثار، وقامت قوة من الشرطة ضمت العميد عزام أبو طالب رئيس القسم بتشكيل قوة بالاشتراك مع مديرية أمن الفيوم لنقل الآثار والإشراف على عملية النقل من الفيوم إلى الجيزة، والتى تم وضعها على متن 3 سيارات نقل فى 11 صندوق.

"الآثار": وصول 1000 قطعة أثرية من كوم أوشيم للمتحف الكبير

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