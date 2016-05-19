أخبار عاجلة

القبض على فتاة تضاجع 50 رجلاً يوميًا مقابل 50 جنيهاً «صور» -
تعيين جورستش عضوًا في المحكمة العليا الأمريكية بعد معركة شرسة -
ضياء رشوان يدعو إلى العمل بسياسة أعمق لمواجهة ظاهرة الإرهاب -
إخلاء سبيل صفوت عبد الغني وعلاء أبو النصر في قضية تحالف دعم الشرعية -
جامعة أسوان تفتتح معمل اختبارات مواد البناء -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة المرقسية يزيدنا إصرارًا على استئصال الإرهاب -
16 فنانًا خرجوا عن النص.. أحدهم طلب «الزواج» وآخر «دخل السجن» -
نفق وأشباح.. 5 تسريبات حول برنامج رامز جلال الجديد -
4 أخطاء فادحة يومية تؤذي صحتك التناسلية.. الأخيرة «كارثة» -
شاهد.. بعد النفخ والحقن صورة صادمة لأحمد عز لم يتعرف عليه الجمهور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

كيف علّق عادل إمام على رفض طلعت زكريا العمل معه؟

Google+ Print
كيف علّق عادل إمام على رفض طلعت زكريا العمل معه؟ كيف علّق عادل إمام على رفض طلعت زكريا العمل معه؟

الخميس 19-05-2016 14:30

تعليقاً على رفض الفنان طلعت زكريا تكرار العمل مع الفنان القدير عادل إمام مرة أخرى بعد تعاونهما في مسلسل "العراف"، قال الفنان الملقب بالزعيم في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت"، إنه لا يعلم شيئاً عن هذا الموضوع، وقال إنّ من لا يريد العمل معه له بالتأكيد مطلق الحرية في ذلك.
ويواصل عادل حالياً تصوير مسلسله "مأمون وشركاه" مع الفنانة لبلبة، ويستمر التصوير حتى منتصف شهر رمضان، والعمل من تأليف يوسف معاطي وإخراج رامي إمام.
وكان طلعت زكريا قد قال في لقاء تلفزيوني إنه يرفض العمل مع عادل إمام بسبب تصرفاته معه في مسلسل "العراف"، كما قال في لقاء سابق أيضاً إن عادل إمام لا يحب إبراز نجومية أي فنان في العمل معه حتى لا يؤثر على نجوميته.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي