كيف علّق عادل إمام على رفض طلعت زكريا العمل معه؟

تعليقاً على رفض الفنان طلعت زكريا تكرار العمل مع الفنان القدير عادل إمام مرة أخرى بعد تعاونهما في مسلسل "العراف"، قال الفنان الملقب بالزعيم في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت"، إنه لا يعلم شيئاً عن هذا الموضوع، وقال إنّ من لا يريد العمل معه له بالتأكيد مطلق الحرية في ذلك.

ويواصل عادل حالياً تصوير مسلسله "مأمون وشركاه" مع الفنانة لبلبة، ويستمر التصوير حتى منتصف شهر رمضان، والعمل من تأليف يوسف معاطي وإخراج رامي إمام.

وكان طلعت زكريا قد قال في لقاء تلفزيوني إنه يرفض العمل مع عادل إمام بسبب تصرفاته معه في مسلسل "العراف"، كما قال في لقاء سابق أيضاً إن عادل إمام لا يحب إبراز نجومية أي فنان في العمل معه حتى لا يؤثر على نجوميته.