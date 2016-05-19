لمحبى اللبان.. بعد بلعه يصعب هضمه لمدة 3 أيام ويجهد المعدة

انتشرت العديد من الروايات الكلاسيكية التى تشير إلى أن العلكة إذا تم ابتلاعها ستبقى فى الجهاز الهضمى لمدة 7 سنوات، ولكن أثبت فريق من علماء الجمعية الكيميائية الأمريكية، أن هذه الحكاية خرافة حيث إن العلكة ليست ضارة وتدخل مع بقية الطعام الذى يمر من خلال جهازنا الهضمى.

ووجد الباحثون أن العلكة تتكون من المطاط التى تصنع منه كرات السلة وتمر فى مراحل الهضم لمدة 3 أيام وتسبب ألما وعسر هضم وإجهادا للمعدة.

وأوضح الباحثون خلال الدراسة المنشورة مؤخراً عبر صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أنه عندما نأكل شيئاً سواء كانت الأطعمة العادية أو العلكة سوف تمر عن طريق 3 مراحل رئيسية فى أجسامنا:

1. المضغ مع إفراز العصارات الهضمية

>2. إفراز الإنزيمات والمحفزات البيولوجية التى تسرع التفاعلات الكيميائية والتى توجد فى اللعاب، وعصارة المعدة والأمعاء.

>3. عملية الهضم

• كيف يعمل الجسم لمضغ العلكة؟

>وأوضح الباحثون أن الجسم لا يحتوى على إنزيم يهضم "البوليمرات" و"المطاط"، وعلى الرغم من أن حمض المعدة قوى، لكن لا يمكنه حل البوليمرات والمطاط فى العلكة بسهولة.

وأضاف الباحثون أن بلع العلكة أمر غير مستحب خاصة للأطفال لأنه يجهد المعدة ويؤثر على الحركة الطبيعية للجهاز الهضمى.

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