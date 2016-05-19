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صور..حالة من الصدمة والانهيار تتنتاب أهالي ضحايا الطائرة المنكوبة

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حالة من الصدمة والانهيار تتنتاب أهالي ضحايا الطائرة المنكوبة

حالة من الصدمة والانهيار تتنتاب أهالي ضحايا الطائرة المنكوبة

المراسل عمر جمال

رصدت عدسة “وكالة أونا” حالة الصدمة والانهيار التي انتابت أهالى ضحايا طائرة للطيران المنكوبة بمقر الخدمات الجوية بمطار القاهرة الدولى لمتابعة أخر تطورات البحث عن حطام الطائرة المفقودة بمركز أزمات مصر للطيران.

أفاد التليفزيون اليوناني، في خبر عاجل له عصر اليوم، بالعثور على سترات نجاة لضحايا الطائرة المنكوبة قرب جزيرة كريت بالبحر المتوسط.

وكانت شركة “مصر للطيران”، قد أكدت اختفاء طائرة مصرية من طراز”إير باص 32″، على متنها 66 شخصًا، قادمة من مطار “شارل ديجول”، فوق مياه البحر الأبيض المتوسط.

 

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أونا

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