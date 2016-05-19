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أحمد الشيخ: أتمنى تكرار ما فعلته أمام خيتافي ضد روما

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أحمد الشيخ: أتمنى تكرار ما فعلته أمام خيتافي ضد روما أحمد الشيخ: أتمنى تكرار ما فعلته أمام خيتافي ضد روما

قال أحمد الشيخ لاعب الأهلي إنه يتمنى المشاركة في مباراة روما الودية، وتكرار ما فعله أمام خيتافي الإسباني.

ويواجه الأهلي روما الإيطالي في مباراة ودية غدا الجمعة على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

وواجه الأهلي خيتافي في سبتمبر من العام الماضي، وتعادلا 1-1 قبل أن يفوز الفريق الإسباني بركلات الترجيح، في أول مباراة كاملة للاعب المنتقل من للمقاصة، وقدم فيها أداء جيد.

وقال الشيخ: "مباراة خيتافي كانت بداية تعارفي مع جمهور الأهلي وتركت انطباع جيد عني".

وأضاف "أتمنى المشارك في مباراة روما لتكرار نفس الأمر".

وأتم "تلك المباريات الكبرى ترتبط بأذهان الجماهير".

وشارك الشيخ 5 مرات مع الأهلي هذا الموسم وسجل هدفين في مرمى ديروط في دور الـ32 من كأس مصر.

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