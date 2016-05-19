صورة..إقلاع طائرة مصرية أخرى من مطار شارل ديجول متجهة للقاهرة

أظهرت لقطات بثتها قناة سكاي نيوز عربية إقلاع طائرة مصرية أخرى تابعة لشركة مصر للطيران من مطار شارل ديجول في طريقها إلى القاهرة.

أعلنت القوات البحرية الأمريكية، عن مشاركتها بطائرة تابعة لها في عملية البحث عن الطائرة المصرية المنكوبة ، طبقا لما ذكرته قناة«سكاي نيوز».

وكان التليفزيون اليوناني، قد أعلن في وقت سابق، العثور على سترات نجاة لضحايا الطائرة المنكوبة قرب جزيرة كريت بالبحر المتوسط.

كما أوضحت شركة “مصر للطيران”، أن الطائرة المصرية من طراز “إير باص 320″، على متنها 66 شخصًا، قادمة من مطار “شارل ديجول”، فوق مياه البحر الأبيض المتوسط.