«مطار الأقصر»: حركة الوصول والإقلاع تسير بشكل طبيعي.. ووصول 500 سائح ألماني

مراسل«ONA»:

قال بخيت خيري مدير العلاقات العامة بمطار الأقصر الدولي أن حركة وصول وإقلاع الطائرات من وإلي المطار تسير بشكل طبيعي ولم تتأثر بحادث اختفاء الطائرة المصرية القادمة من فرنسا إلى القاهرة.

وأشار خيري في تصريح صحفي، إلي أن المطار استقبل منذ قليل أول رحلة من رحلات الطيران العارض الأربعة التي تصل كل خميس لمطار الأقصر قادمة من 4 مدن ألمانية.

وأوضح أن الرحلات الثلاث الأخري ستصل تباعا وتحنل علي متنها 500 راكب وسائح ألماني.

واختفت طائرة ركاب تابعة لشركة «مصر للطيران» من على شاشات الرادار أثناء رحلتها من باريس إلى القاهرة، بحسب ما أعلنته الشركة على صفحتها على «فيسبوك».

وفي وقت لاحق قال الرئيس الفرنسي، إن السلطات المصرية أبلغته بأن الطائرة تحطمت فوق البحر المتوسط.

كان على متن الطائرة 56 راكبًا، من بينهم 3 أطفال، و10 من أفراد طاقم الطائرة، بحسب ما ذكرته الشركة.

وقالت شركة مصر للطيران، إنها استلمت برقية استغاثة من الطائرة في الساعة 04:26 فجرا بالتوقيت المحلي، وذلك عن طريق القوات المسلحة، بيد أن الجيش نفى لاحقا ان يكون قد تسلم أي رسالة من هذا النوع في تصريح نشره على موقع الناطق العسكري في «فيسبوك».

وإنقطع الاتصال بالطائرة أثناء رحلتها فوق البحر المتوسط.

وقال مصدر مسئول بمصر للطيران، إن الرحلة رقم MS804 فقدت الاتصال بأجهزة الرادار في تمام الساعة 02:45 بتوقيت القاهرة.

وكانت الطائرة، وهي من طراز «آيرباص A320» على ارتفاع 37.000 قدم (11,300 متر)، بحسب مصر للطيران.