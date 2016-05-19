وكيل «تعليم الوادي الجديد» يجتمع برؤساء لجان الدبلومات استعداد لبدء الامتحانات

مراسل«ONA»:

عقد الدكتور غازي البنواني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، اجتماعا مع رؤساء لجان البدلومات الفنية والمراقبين الأوائل، بحضور مديري الإدارات التعليمية الخمسة؛ استعداد لبدء امتحانات نهاية العام للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2015/2016 السبت المقبل.

وقال البنواني، في تصريحات منه، إن الامتحانات ستكون في 13 لجنة موزعين على مراكز المحافظة الخمسة، ويؤدي الامتحان 2211 طالبا وطالبة أمام هذه اللجان، بواقع 740 طالبا وطالبة بالثانوي الزراعي، و404 طالبة بالثانوي الفني، و816 طالبا بالثانوي الصناعي، و247 طالبا وطالبة بالثانوي التجاري، و4 طلاب بلجنة الصم وضعاف السمع بالخارجة.

وأشار إلى أن اللجان ستكون بواقع 5 لجان بالخارجة، و4 لجان بالداخلة، و3 لجان بالفرافرة ولجنة واحدة بباريس، وأن هناك لجنة خاصة بمدرسة الخارجة الثانوية الزراعية، وتضم 2 من الطلاب، بعد استيفاء كافة الأوراق المطلوبة الخاصة بهم لظروفهم الصحية.