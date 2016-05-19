بروتوكول تعاون بين جامعة طنطا ومحافظة الغربية لتطوير منظومة الطوارئ

وقع الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس جامعة طنطا واللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، بروتوكول تعاون مشترك بشأن تطوير أداء منظومة الطوارئ والحوادث بالمستشفيات الحكومية بمحافظة الغربية.

بحضور الدكتور أمجد عبد الرؤوف عميد كلية الطب بجامعة طنطا، والدكتور هشام توفيق المشرف العام على المستشفيات الجامعية بالجامعة.

وينص البروتوكول على استقبال جميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية المرضى ومصابي الحوادث على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وقيام كلية الطب بتقديم التدريب اللازم ورفع كفاءة الأداء المهاري لأطباء وممرضي الشئون الصحية والتأمين الصحي والمسعفين، وتواجد فريق طبي مؤهل تحت إشراف كلية الطب في عدد من المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية وكذلك المجمع الطبي للتأمين الصحي، وأن تقدم أقسام الطوارئ بالمستشفيات الجامعية الخدمة الطبية للحالات الحرجة المحولة إليها من المستشفيات الحكومية المتفق عليها.

كما تستقبل المستشفيات التابعة للتأمين الصحي ولمنظومة الطوارئ بالمحافظة الحالات دون النظر لتابعية الحالة لنظام التأمين الصحي من عدمه، وعقد لقاء دوري كل ثلاثة أشهر لتقييم منظومة العمل وتطويرها، وكذلك إعدد لائحة بتصنيف الحالات المرضية طبقاً للمستويات الطبية المتعارف عليها وتسليمها لغرفة الطوارئ المركزية لتحديد المستشفى الأفضل لعلاج الحالة.

وتم افتتاح غرفة الطوارئ بديوان عام محافظة الغربية وهي مجهزة بنظام الربط الالكتروني لجميع المستشفيات الحكومية بالمحافظة تعمل على تجميع بيانات أسرة الطوارئ وتوجيه سيارات الإسعاف إلى الأماكن الخالية بالمستشفيات وإخطارها بالاستعداد لاستقبال الحالة.

من جانبه أكد الدكتور عبد الحكيم، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار ما توليه الدولة من الاهتمام بتقديم خدمة صحية مميزة للمواطنين للتنسيق بين الجهات الرقابية والجهات الحكومية المعنية، لتطوير خدمة الطوارئ بالمستشفيات الحكومية الجامعية أو التابعة لوزارة الصحة.

جامعة طنطا تحصد جائزتين من جوائز الدولة العلمية

>