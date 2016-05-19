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ننشر صورا جديدة لأفراد طاقم طائرة مصر الطيران

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ننشر صورا جديدة لأفراد طاقم طائرة مصر الطيران ننشر صورا جديدة لأفراد طاقم طائرة مصر الطيران
ننشر صورا جديدة لأفراد طاقم طائرة الطيران التى تحطمت أثناء قدومها من فرنسا.

يذكر أن شركة مصر للطيران أعلنت اختفاء طائرتها القادمة من باريس، والتى تحمل رقم MS804 من طراز إيرباصA 320، وعلى متنها 56 راكبًا و10 من طاقمها.

أفراد-طاقم-طائرة-(1)
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قائد الطائرة محمد شقير

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المضيف هيثم العزيزى

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المضيف هيثم العزيزى مع نجله

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الكابتن محمد الشقير

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المضيف عاطف لطفى

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المضيفه سمر عز الدين

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سمر عز الدين

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هيثم مع طفله الصغير

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المضيف عاطف لطفى

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قائد الطائرة محمد شقير

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المضيف عاطف لطفى فى الحرم المكى

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محمد شقير عند الكعبة

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