أخبار عاجلة

القبض على فتاة تضاجع 50 رجلاً يوميًا مقابل 50 جنيهاً «صور» -
تعيين جورستش عضوًا في المحكمة العليا الأمريكية بعد معركة شرسة -
ضياء رشوان يدعو إلى العمل بسياسة أعمق لمواجهة ظاهرة الإرهاب -
إخلاء سبيل صفوت عبد الغني وعلاء أبو النصر في قضية تحالف دعم الشرعية -
جامعة أسوان تفتتح معمل اختبارات مواد البناء -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة المرقسية يزيدنا إصرارًا على استئصال الإرهاب -
16 فنانًا خرجوا عن النص.. أحدهم طلب «الزواج» وآخر «دخل السجن» -
نفق وأشباح.. 5 تسريبات حول برنامج رامز جلال الجديد -
4 أخطاء فادحة يومية تؤذي صحتك التناسلية.. الأخيرة «كارثة» -
شاهد.. بعد النفخ والحقن صورة صادمة لأحمد عز لم يتعرف عليه الجمهور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

«الصحة»: إسعاف 10 حالات من أهالى ضحايا الطائرة المصرية المنكوبة

Google+ Print
«الصحة»: إسعاف 10 حالات من أهالى ضحايا الطائرة المصرية المنكوبة «الصحة»: إسعاف 10 حالات من أهالى ضحايا الطائرة المصرية المنكوبة

أهالي الضحايا

أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى إدارة الرعاية الحرجة والإسعاف، اليوم الأربعاء، عن تقديم الإسعافات الأولية بواسطة الفريق الطبى المتواجد بصالة انتظار مطار القاهرة إلى 10 حالات من أهالى ضحايا الطائرة المصرية المفقودة صباح اليوم بالبحر المتوسط.

 وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إسعاف 9 حالات بصالة الإنتظار بمطار القاهرة، بينما تم نقل حالة الى مستشفى للطيران.

وأشار مجاهد، في بيان صادر عن الوزارة اليوم، إلى أن حالة المصابين تراوحت بين صدمة عصبية، وارتفاع في ضغط الدم، حيث تم التعامل معهم، وإسعافهم في المكان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريق الزمالك لمباراة إنبى من خلال التشكيل

ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريق الزمالك لمباراة إنبى من خلال التشكيل

ستاد مصر: الزمالك وإنبى .. كيف يقدم إيناسيو نفسه؟

ستاد مصر: الزمالك وإنبى .. كيف يقدم إيناسيو نفسه؟

ستاد مصر: تشكيل فريق الزمالك لمباراة إنبى

ستاد مصر: تشكيل فريق الزمالك لمباراة إنبى

ستاد مصر: فرحة لاعبى أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش

ستاد مصر: فرحة لاعبى أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش