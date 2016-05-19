«الصحة»: إسعاف 10 حالات من أهالى ضحايا الطائرة المصرية المنكوبة

أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى إدارة الرعاية الحرجة والإسعاف، اليوم الأربعاء، عن تقديم الإسعافات الأولية بواسطة الفريق الطبى المتواجد بصالة انتظار مطار القاهرة إلى 10 حالات من أهالى ضحايا الطائرة المصرية المفقودة صباح اليوم بالبحر المتوسط.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إسعاف 9 حالات بصالة الإنتظار بمطار القاهرة، بينما تم نقل حالة الى مستشفى مصر للطيران.

وأشار مجاهد، في بيان صادر عن الوزارة اليوم، إلى أن حالة المصابين تراوحت بين صدمة عصبية، وارتفاع في ضغط الدم، حيث تم التعامل معهم، وإسعافهم في المكان.