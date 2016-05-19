رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون هولاند في ضحايا الطائرة المنكوبة

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " برقية تعزية للرئيس فرانسوا هولاند رئيس جمهورية فرنسا في ضحايا الطائرة المصرية المنكوبة القادمة من مطار شارل ديغول الفرنسي والمتجهة إلى القاهرة أعرب فيها عن خالص تعازيه ومواساته لفخامته وأسر الضحايا.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس الفرنسي .

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