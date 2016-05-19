وصفات طبيعية من المنزل لعلاج مشاكل مرضية مثل الصداع والأرق

قد تتعرض فى الحياة اليومية لبعض المشاكل اليومية التى تسبب لك ضيقا شديدا كالصداع أو الأرق وغيرها من العوامل الأخرى، التى من الممكن التغلب عليها دون أدوية.

ووفقا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى"، أن هناك وصفات طبيعية من المنزل، لعلاج بعض المشاكل الصحية الناتجة عن التغيرات الجوية أو مشاكل قلة النوم وغيرها.

حسب التقرير فإن الوصفات الطبيعية التى يمكن استخدامها فى التغلب على بعض المشاكل المرضية تتضمن الآتى:

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>1- إذا كنت تشعر بالأرق الناتج عن قلة النوم، من الممكن التغلب على هذه المشكلة عن طريق شرب شاى البابونج، فإنه يساعد على الاسترخاء.>2- وفى حالة بطء عملية الهضم، من الممكن التغلب على هذه المشكلة بشرب كوب من الشاى الأخضر، فأثبتت الدراسات أنه يسرع من عملية التمثيل الغذائى بنسبة 10 فى المائة.>3- وإذا كنت تعانى من التهاب فى الحلق، من الأفضل شرب كوب من الشاى بالليمون مع العسل الأبيض.>4- أما فى حالة الإصابة بالغثيان ومشاكل الجهاز الهضمى يتم التغلب عليها بشرب شاى الزنجبيل.>5- وللتغلب على ضغوطات العمل والشعور بالإرهاق، من خلال شرب شاى بالليمون، فقد يساعد على شعورك بالانتعاش.>6- وإذا كنت تعانى من الصداع، يتم التغلب على هذه المشكلة عن طريق شرب شاى القرفة فإنه يساعد فى التخلص منه دون اللجوء للأسبرين.

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