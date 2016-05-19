5 طرق تجنبك آلام الرقبة والظهر الناتجة عن نمط حياة غير صحى

فى هذا السياق يقدم تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" طرق لتجنب آلام الرقبة والظهر الناتجة عن اتباع نمط حياة غير صحى والتى تشمل الآتى:
1- الحد من استخدام أجهزة الكمبيوتر المحمولة والمحمول، لأنها من الأسباب الرئيسية لآلام الرقبة أو الظهر فى الوقت الحالى.
>2- ممارسة الرياضة بشكل منتظم، لتقوية العظام والمفاصل، كما أنها تساعدك فى التعامل مع الضغوطات التى يتم ممارستها على المفاصل فى الحياة اليومية.
>3- لا يجب العمل بشكل مستمر، ويجب الوقوف أو المشى بعد كل ساعة، ومن الأفضل عدم الجلوس باستمرار أمام الكمبيوتر لفترة طويلة.
>4-تناول الأطعمة التى تعمل على تقوية العظام والمفاصل مثل التفاح والتوت والمكسرات والجزر والخضروات الورقية والأسماك، فإنها جيدة للمفاصل وتساعد فى الحد من الالتهابات المسببة للآلام المفاصل.
>5-من الضرورى الجلوس فى وضع مستقيم، سواء جالسا أو واقفا، ومراقبة الوضع الخاص بك وعدم الجلوس فى وضع استرخاء، لأن ذلك يؤدى إلى العديد من الآلام.
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