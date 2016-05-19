وللرجال نصيب من أناقة مهرجان كان

شاهدنا خلال الأيام الماضية إطلالات ساحرة لأشهر النجمات على السجادة الحمراء في مهرجان كان، لكن الإطلالات الرجالية لم تكن أقل أهمية منها، حيث حضر كل نجم من نجوم هوليوود بإطلالة ساحرة وأنيقة تحاكي أناقة المهرجان.

اختار بعض النجوم البدل الرسمية ذات التصميم البسيط والألوان الكلاسيكية لإطلالاتهم على السجادة الحمراء في مهرجان كان، ومنهم كولين فيرث Colin Firth، الذي اختار بدلة أنيقة باللون الأسود، وجويل إيدغرتون Joel Edgerton، الذي ظهر بإطلالة مماثلة، أما الممثل كريس بين Chris Pine، فقد ظهر بإطلالة مختلفة باختياره جاكيتاً رسمياً مزدوجاً بدلاً من البدلة البسيطة ذات الزر الواحد.

في حين أضفى بعض النجوم لمسات خاصة على إطلالاتهم في هذا المهرجان، ومنهم الممثل الآسيوي جينغ بوران Jing Boran، الذي اختار بدلة أنيقة بخطوط لمَّاعة رفيعة، جعلت منها خياراً مميزاً وأنيقاً لهذه المناسبة، والممثل شايا لابوف Shia LaBeouf، الذي لم يقاوم رغبته بالرقص على السجادة الحمراء ببدلته البيضاء الكلاسيكية، بالإضافة إلى مارك ريلانس Mark Rylance، الذي تميَّز بين الحضور بإطلالة بسيطة بمعطف طويل وقبَّعة سوداء.

كما حضر المهرجان عدد كبير من نجوم هوليوود المتألقين، منهم جورج كلوني George Clooney، الذي خطف الأضواء مع زوجته الأنيقة أمل كلوني Amal Clooney، وجاستن تمبرلايك Justin Timberlake، الذي حضر المهرجان بأناقته المعتادة.

جمعنا في الصور أعلاه باقة متنوعة لإطلالات أبرز النجوم في "كان"، شاهديها وشاركينا برأيك.