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معاناة كريستين ستيوارت مع الكعب العالي في مهرجان كان

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الخميس 19-05-2016 12:03

أناقة السيدة لا تكتمل دون الكعب العالي أحياناً، ويبدو أن الممثلة كريستين ستيوارت Kristen Stewart تعي ذلك تماماً على الرغم من أنها ليست من محبيه، فقد شاهدناها تعاني في إطلالاتها السابقة من ارتدائه حتى أصبحت ترتديه وقت التصوير لتبدله بحذاء مريح في أقرب فرصة ممكنة.

في مهرجان كان تألقت الممثلة بإطلالات جميلة تحمل توقيع دار الأزياء الفرنسية "شانيل Chanel"، وقامت بتنسيقها مع أحذية رائعة بالكعب العالي، ولكنها لم تتخلَّ عن الأحذية المريحة حتى إنها كلَّفت صديقتها المقرَّبة بحملها على السجادة الحمراء استعداداً لتغييرها إذا لزم الأمر.

شاهدي بالصور كيف تعاني كريستين ستيوارت من الكعب العالي، ومدى تأثير هذه الأحذية على جمال إطلالتها.

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سيدتي