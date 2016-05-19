أخبار عاجلة

القبض على فتاة تضاجع 50 رجلاً يوميًا مقابل 50 جنيهاً «صور» -
تعيين جورستش عضوًا في المحكمة العليا الأمريكية بعد معركة شرسة -
ضياء رشوان يدعو إلى العمل بسياسة أعمق لمواجهة ظاهرة الإرهاب -
إخلاء سبيل صفوت عبد الغني وعلاء أبو النصر في قضية تحالف دعم الشرعية -
جامعة أسوان تفتتح معمل اختبارات مواد البناء -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة المرقسية يزيدنا إصرارًا على استئصال الإرهاب -
16 فنانًا خرجوا عن النص.. أحدهم طلب «الزواج» وآخر «دخل السجن» -
نفق وأشباح.. 5 تسريبات حول برنامج رامز جلال الجديد -
4 أخطاء فادحة يومية تؤذي صحتك التناسلية.. الأخيرة «كارثة» -
شاهد.. بعد النفخ والحقن صورة صادمة لأحمد عز لم يتعرف عليه الجمهور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

عارضات الأزياء يسيطرن على اليوم الثامن من مهرجان كان!

Google+ Print

الخميس 19-05-2016 14:49

لقد شهد كل يوم من أيام مهرجان كان في دورته الـ69 اطلالات مختلفة للنجمات، حيث أحسنت بعضهن اختيار أجمل الفساتين وبعضهن الآخر لم يوفقن. أما بالنسبة لليوم الثامن وهو مساء أمس فقد سيطرت عليه عارضات الأزياء بشكل كامل واخترن أجمل الفساتين المُبهرة من كُبرى دور الأزياء العالمية لينافسن بها نجمات السينما العالميات!

هكذا نشرت نجمات كان صورهن على انستقرام!

وقد نجحت عارضة الأزياء الشابة ذات الأصول الفلسطينية "بيلا حديد" Bella Hadid بسرقة جميع الأضواء مساء أمس بفستانها الأحمر الذي اختارته من "الكسندر فوتيه" Alexandre Vauthier والذي بالكاد غطى جسمها.
كما أن اطلالة عارضة الأزياء السمراء "جوردان دان" Jourdan Dunn في فستانها الفخم الذي اختارته من "رالف أند روسو" Ralph&Russo كانت من أجمل الاطلالات.
وكذلك فقد أحببنا اطلالة عارضة الأزياء "اليساندرا امبروزيو" Alessandra Ambrosio في فستان برّاق باللون الفضي اختارته من "مايكل كورس" Michael Kors.
وقد سارت كلاً من "ايرينا شايك" Irina Shayk في فستانها الأسود من "ميو ميو" Miu Miu، و"روزي هانتينغتون وايتلي" Rosie Huntington-Whiteley في فستانها الأحمر من "الكسندر فوتييه" Alexandre Vauthier على سجادة "كان" مساء أمس وتألقن بجمالهن المعهود.
وغيرهن كثيرات من عارضات الأزياء اللواتي بالفعل نجحن بالتفوق على الكثيرات من نجمات هوليوود بأناقتهن وتألقهن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي