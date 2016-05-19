عارضات الأزياء يسيطرن على اليوم الثامن من مهرجان كان!

لقد شهد كل يوم من أيام مهرجان كان في دورته الـ69 اطلالات مختلفة للنجمات، حيث أحسنت بعضهن اختيار أجمل الفساتين وبعضهن الآخر لم يوفقن. أما بالنسبة لليوم الثامن وهو مساء أمس فقد سيطرت عليه عارضات الأزياء بشكل كامل واخترن أجمل الفساتين المُبهرة من كُبرى دور الأزياء العالمية لينافسن بها نجمات السينما العالميات!

هكذا نشرت نجمات كان صورهن على انستقرام!

وقد نجحت عارضة الأزياء الشابة ذات الأصول الفلسطينية "بيلا حديد" Bella Hadid بسرقة جميع الأضواء مساء أمس بفستانها الأحمر الذي اختارته من "الكسندر فوتيه" Alexandre Vauthier والذي بالكاد غطى جسمها.

كما أن اطلالة عارضة الأزياء السمراء "جوردان دان" Jourdan Dunn في فستانها الفخم الذي اختارته من "رالف أند روسو" Ralph&Russo كانت من أجمل الاطلالات.

وكذلك فقد أحببنا اطلالة عارضة الأزياء "اليساندرا امبروزيو" Alessandra Ambrosio في فستان برّاق باللون الفضي اختارته من "مايكل كورس" Michael Kors.

وقد سارت كلاً من "ايرينا شايك" Irina Shayk في فستانها الأسود من "ميو ميو" Miu Miu، و"روزي هانتينغتون وايتلي" Rosie Huntington-Whiteley في فستانها الأحمر من "الكسندر فوتييه" Alexandre Vauthier على سجادة "كان" مساء أمس وتألقن بجمالهن المعهود.

وغيرهن كثيرات من عارضات الأزياء اللواتي بالفعل نجحن بالتفوق على الكثيرات من نجمات هوليوود بأناقتهن وتألقهن.