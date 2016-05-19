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«إيرباص» تعلن استعدادها تقديم المساعدة لسلطات التحقيق بشأن اختفاء طائرة باريس

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«إيرباص» تعلن استعدادها تقديم المساعدة لسلطات التحقيق بشأن اختفاء طائرة باريس «إيرباص» تعلن استعدادها تقديم المساعدة لسلطات التحقيق بشأن اختفاء طائرة باريس

شركة إيرباص – أرشيفية

أعربت شركة “ايرباص” الأوروبية لصناعة الطائرات، عن استعدادها لتقديم المساعدة لسلطات التحقيق بشأن اختفاء الطائرة المصرية القادمة إلى القاهرة من باريس.

وأوضحت الشركة -في بيان نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط عن “إيه بي سي” الأمريكية اليوم الخميس- أنه تم تسليم الطائرة إلى شركة “ للطيران” عام 2003.

وأضافت أن الطائرة المختفية سجلت حتى الإبلاغ عن اختفائها 48 ألف ساعة طيران.

ولفتت الشركة إلى أن محرك الطائرة من تصنيع شركة “كونسورتيوم أي إيه إي” ومقرها سويسرا، ورقمه المسلسل 2088، فيما أعربت “إيرباص” عن دعمها لكافة المتضررين وعائلاتهم.

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