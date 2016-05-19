البورصة تخسر 3.3 مليار جنيه ومؤشرها يفقد 1.8% عند الاغلاق

هبطت مؤشرات البورصة المصرية على نحو جماعي لدى اغلاق تعاملات اليوم الخميس نهاية تعاملات الاسبوع، مدفوعة بعمليات بيع من مستثمرين افراد مصريين وصناديق ومؤسسات مالية أجنبية.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 3ر3 مليار جنيه من قيمته ليصل إلى 9ر401 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت 9ر576 مليون جنيه.

وفقد مؤشر البورصة المصرية الرئيسي إيجي إكس 30 ما نسبته 8ر1 في المائة مسجلا 49ر7499 نقطة، فيما خسر مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة ايجي اكس 70 نحو 31ر0 في المائة ليغلق عند 13ر366 نقطة.

وامتدت موجة التراجعات إلى مؤشرايجي اكس 100 الاوسع نطاقا لينهي اخر جلسات الاسبوع على تراجع نسبته 64ر0% مسجلا 85ر771 نقطة.

أ ش أ