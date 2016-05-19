في عيد ميلاده.. قصة فشل بيرلو مع إنتر ميلان بسبب مدرب منتخب مصر الأسبق

هل تصدق أنه في يوم ما غاب فيه المنطق عن كرة القدم، قرر إنتر ميلان وضع عن أندريا بيرلو في صفقة تبادل مع عدوه اللدود على الطرف الأحمر والأسود من المدينة، ميلان، في مقابل الحصول على لاعب كرواتي يسمى درازن برنتشيتش؟

يتم قلب جيل ميلان الذهبي وأيقونة استفاقة يوفنتوس المحلية والأوروبية اليوم الأربعاء عامه الـ37، وبهذه المناسبة يسترجع FilGoal.com فترة بيرلو مع النيرياتزوري.

انضم بيرلو لإنتر في 1998 عندما كان في الـ19 من عمره من بريشيا، الصفقة حينها تمت بإرادة مدرب إنتر مارتشيلو ليبي.

"عندما أرى ليبي، أتذكر أنه إذا لم يترك وظيفته في إنتر ميلان كان من الممكن أن أكون أسطورة هناك". بيرلو في سيرته الذاتية، أنا أفكر إذا أنا ألعب.

أثناء فترته مع إنتر، خرج بيرلو للإعارة أولا إلى ريجينا، ثم عاد لبريشيا معارا بقرار من مدرب إنتر ماركو تارديللي.

ولكنه في بريشيا زامل الأسطورة ومثله الأعلى روبرتو باجيو، والذي كان سببا في قرار مدرب بريشيا كارلو ماتزوني بتحريك بيرلو لوسط الملعب بدلا من الوسط المهاجم، حتى يحتمل الملعب اللاعبين.

"عندما كنا نلعب معا، كل كرة كانت تبدأ من عنده. كان دائما قادرا على توقع ما يحدث في الملعب قبل الجميع. لديه رؤية ومهارة وقدرة على الخلق جعلته نجما. لا يمكن أن ترى مثل أندريا في الملاعب كثيرا". روبرتو باجيو عن أندريا بيرلو في 2007.

تارديللي في المقابل كان يرى بيرلو كلاعب زائد عن احتياجاته في إنتر ميلان، فلم يمانع في الاستغناء عنه لميلان مباشرة.

عموما، قرارات تارديللي تسببت في النهاية في قبوع إنتر في المركز الخامس في الدوري ودور الـ16 من كأس الاتحاد الأوروبي، ليرفض إنتر تجديد عقده ويحل هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر الحالي في مكان تارديللي مدرب منتخب مصر الأسبق.

ولعب بيرلو 819 دقيقة فقط في 29 مباراة مع إنتر صنع فيهم هدفا واحدا.