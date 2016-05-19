تقرير - ستوك سيتي يرصد 5 مليون إسترليني من أجل رمضان صبحي

كشف موقع "Bleacher Report" الأمريكي في نسخته الخاصة بإنجلترا عن رغبة نادي ستوك سيتي الإنجليزي في ضم رمضان صبحي نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر.

وتحدث الموقع الرياضي الشهير عن سعي النادي الذي أنهى موسمه في الدوري الإنجليزي محتلا المركز التاسع لقنص خدمات اللاعب المصري صاحب الـ 18 عاما.

وأكد الموقع أن ستوك مستعد لدفع مبلغ 5 مليون جنيه إسترليني مقابل الحصول على خدمات رمضان صبحي.

وقال صحفي "Bleacher Report" دين جونز إن رمضان رغم أن عمره 18 عاما إلا أنه أظهر نضج كبير وقدرة على التهديف.

كما أضاف أرسنال وروما تابعا رمضان صبحي الذي يعتبره البعض أفضل لاعب شاب في إفريقيا لمدة 18 شهر، إلا أن ما يقلق ستوك من الصفقة هو تصريح العمل.

ويملك رمضان صبحي 6 مباريات دولية مع منتخب مصر، سجل فيها هدفا واحدا قاد به الفريق للفوز على نيجيريا والاقتراب من التأهل لبطولة أمم إفريقيا 2017.

ويقدم رمضان صبحي موسما رائعا مع النادي الأهلي هذا الموسم، شارك فيه بـ 23 مباراة في بطولة الدوري، سجل فيها 3 أهداف وصنع 7.

ويعد رمضان صبحي هو ثاني أصغر اللاعبين المصريين تمثيلا لمنتخب مصر بعد أحمد حسام "ميدو".