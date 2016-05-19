بالصور.. استمرار عمليات شفط المازوت من محطة الصرف الصحى بالمحلة

تواصل الأجهزة المعنية بفرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحلة، برئاسة العميد طارق الفولى رئيس فرع الشركة بالمحلة جهودها لشفط كميات المازوت، والتى قام مجهولون بتفريغها فى بئر فرعى مربوط على محطة الصرف الصحى الرئيسية بالمحلة، والتى تغطى نصف المدينة، مما أدى لانسداد خطوط الصرف المؤدية للمحطة.

وتم إخطار اللواء طارق الحجار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى واللواء أحمد صقر محافظ الغربية واللواء ناصر طه رئيس مدينة المحلة، وتكثف الأجهزة المعنية جهودها لسحب كميات المازوت لتشغيل المحطة وتخفيف ضغط مياه الصرف بالمحطات لإعادة التشغيل خشية غرق المدينة بالصرف الصحى.

- مياه المحلة تنذر بكارثة: انسداد خطوط الصرف الرئيسية وتطالب بدعمها

>

- بالصور.. إنقاذ المحلة من كارثة إثر إلقاء مجهولين 2 طن مازوت فى الصرف

>