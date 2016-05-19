رجل أعمال سويسى ضمن ضحايا الطائرة المصرية المفقودة

سادت حالة من الحزن بالسويس بعد اكتشاف أن رجل أعمال سويسى من ضمن ضحايا الطائرة المصرية القادمة من فرنسا.

وقالت أسرة رجل الأعمال، أنه مشهور باسم "أمجد ارجنتينى"، 40 عام وكان قد ابلغهم انه قادم يوم الجمعة و أن زوجته شكت فور علمها بأن الطائرة المختفية تتبع خطوط مصر للطيران قادمة من فرنسا ونفس خطوط حجز زوجها للعودة حيث سافر لفرنسا منذ أسبوع فى رحلة عمل.

وقال أحد ذويه: اكتشفت زوجه رجل الأعمال السويسى الذى يعمل فى مجال الملابس الجاهزة وجود اسم زوجها ضمن أسماء الركاب على الطائرة المفقودة فأصيبت بحالة أنهيار وتركت بناتها بالسويس مع أسرتها وأتجهت لمطار القاهرة لمتابعة الموقف عن قرب وسط حالة من الذعر والذهول والأنهيار، وأن زوجها كان مقرر عودته على رحلة الجمعة إلا أنها فوجئت بوجود اسمه على رحلة الطائرة المنكوبة.

- خبراء القانون الدولى يؤكدون تحمل شركات التأمين تعويضات ضحايا الطائرة المصرية.. عمل إرهابى يهدد فرنسا بتحمل المسئولية.. والسياحة المتضرر الأول.. والصندوق الأسود لن ينبئ بشئ.. والجميع ينتظر تحليل الحطام

>