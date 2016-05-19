أخبار عاجلة

القبض على فتاة تضاجع 50 رجلاً يوميًا مقابل 50 جنيهاً «صور» -
تعيين جورستش عضوًا في المحكمة العليا الأمريكية بعد معركة شرسة -
ضياء رشوان يدعو إلى العمل بسياسة أعمق لمواجهة ظاهرة الإرهاب -
إخلاء سبيل صفوت عبد الغني وعلاء أبو النصر في قضية تحالف دعم الشرعية -
جامعة أسوان تفتتح معمل اختبارات مواد البناء -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة المرقسية يزيدنا إصرارًا على استئصال الإرهاب -
16 فنانًا خرجوا عن النص.. أحدهم طلب «الزواج» وآخر «دخل السجن» -
نفق وأشباح.. 5 تسريبات حول برنامج رامز جلال الجديد -
4 أخطاء فادحة يومية تؤذي صحتك التناسلية.. الأخيرة «كارثة» -
شاهد.. بعد النفخ والحقن صورة صادمة لأحمد عز لم يتعرف عليه الجمهور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رجل أعمال سويسى ضمن ضحايا الطائرة المصرية المفقودة

Google+ Print
رجل أعمال سويسى ضمن ضحايا الطائرة المصرية المفقودة رجل أعمال سويسى ضمن ضحايا الطائرة المصرية المفقودة
سادت حالة من الحزن بالسويس بعد اكتشاف أن رجل أعمال سويسى من ضمن ضحايا الطائرة المصرية القادمة من فرنسا.

وقالت أسرة رجل الأعمال، أنه مشهور باسم "أمجد ارجنتينى"، 40 عام وكان قد ابلغهم انه قادم يوم الجمعة و أن زوجته شكت فور علمها بأن الطائرة المختفية تتبع خطوط للطيران قادمة من فرنسا ونفس خطوط حجز زوجها للعودة حيث سافر لفرنسا منذ أسبوع فى رحلة عمل.

وقال أحد ذويه: اكتشفت زوجه رجل الأعمال السويسى الذى يعمل فى مجال الملابس الجاهزة وجود اسم زوجها ضمن أسماء الركاب على الطائرة المفقودة فأصيبت بحالة أنهيار وتركت بناتها بالسويس مع أسرتها وأتجهت لمطار القاهرة لمتابعة الموقف عن قرب وسط حالة من الذعر والذهول والأنهيار، وأن زوجها كان مقرر عودته على رحلة الجمعة إلا أنها فوجئت بوجود اسمه على رحلة الطائرة المنكوبة.

السويسى (1)

السويسى (2)

- خبراء القانون الدولى يؤكدون تحمل شركات التأمين تعويضات ضحايا الطائرة المصرية.. عمل إرهابى يهدد فرنسا بتحمل المسئولية.. والسياحة المتضرر الأول.. والصندوق الأسود لن ينبئ بشئ.. والجميع ينتظر تحليل الحطام
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريق الزمالك لمباراة إنبى من خلال التشكيل

ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريق الزمالك لمباراة إنبى من خلال التشكيل

ستاد مصر: الزمالك وإنبى .. كيف يقدم إيناسيو نفسه؟

ستاد مصر: الزمالك وإنبى .. كيف يقدم إيناسيو نفسه؟

ستاد مصر: تشكيل فريق الزمالك لمباراة إنبى

ستاد مصر: تشكيل فريق الزمالك لمباراة إنبى

ستاد مصر: فرحة لاعبى أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش

ستاد مصر: فرحة لاعبى أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش