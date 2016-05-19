إغلاق مطعم وكافتيريا الشاطر حسن في أبوظبي

أصدر جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق مطعم وكافتيريا الشاطر حسن والواقع في شارع الفلاح بمدينة أبوظبي ويحمل الرخصة التجارية رقم CN-103659 وذلك نظراً لعدم اتباع المحل المذكور للاشتراطات الصحية والخطورة المترتبة نتيجة لذلك على الصحة العامة للمستهلكين.

وذكر علي يوسف السعد مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع بالإنابة أن تقرير إدارة الرقابة الغذائية بالجهاز أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة عدم قيام مسؤولي المنشأة بتعديل أوضاعها وإزالة أسباب المخالفات التي تم تحريرها خلال زيارة المفتشين لها خلال الفترات السابقة منذ عام ميلادي كامل بعد أن قدموا تنبيهات للمنشأة وإنذارا نهائيا لإزالة هذه المخالفات من ثم تحرير مخالفات حسب الاجراءات المتبعة وصولاً إلى قرار الإغلاق الإداري.