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الكويتي المفقود على الطائرة المصرية المختفية «أستاذ اقتصاد»

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الكويتي المفقود على الطائرة المصرية المختفية «أستاذ اقتصاد» الكويتي المفقود على الطائرة المصرية المختفية «أستاذ اقتصاد»

– أرشيفية

قالت صحيفة كويتية، إن المواطن الكويتي الذي كان على متن الطائرة المصرية المختفية، هو أستاذ ، وكان في طريقه للقاهرة لحضور مؤتمر اقتصادي.

وأضافت جريدة «الجريدة» الكويتية، عبر موقعها الاليكتروني،  نقلًا عن من مصادر عدة أن المواطن الكويتي الذي كان على متن الطائرة المصرية يدعى عبد المحسن محمد جابر سهيل المطيري وكان متواجدًا في باريس رفقة زوجته الموجود هناك للعلاج.

وأضافة المصادر أن المطيري غادر البلاد إلى فرنسا في الأول من مايو الجاري، رفقة ولديه لزيارة زوجته في باريس، مبينة أن المطيري وهو أستاذ في الاقتصاد وكان متوجهاً إلى القاهرة لحضور مؤتمر اقتصادي.

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