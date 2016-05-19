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وزير الطيران: تشكيل لجنة مشتركة مع الجانب الفرنسى للتحقيق فى حادث الطائرة

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وزير الطيران: تشكيل لجنة مشتركة مع الجانب الفرنسى للتحقيق فى حادث الطائرة وزير الطيران: تشكيل لجنة مشتركة مع الجانب الفرنسى للتحقيق فى حادث الطائرة
قال شريف فتحى، وزير الطيران المدنى، إننا لم نعثر على حطام الطائرة، حتى الآن، ونبحث بشكل أساسى قرب جزيرة كارباثوس جنوبى بحر إيجه، مؤكدا أن أن الإحداثيات الأخيرة التى حصلنا عليها من الطائرة كانت من هناك، مؤكدا أنه سيتم الاجتماع مع الجانب الفرنسى لتشكيل لجنة مشتركة للتحقيق فى حادث الطائرة المفقودة.

وأضاف وزير الطيران، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم بمقر الوزارة، أن هناك فريقا مدربا على التعامل مع هذه الحالات، من العلاقات العامة وإدارات أخرى للتعامل مع أهالى الضحايا، وسنجتمع مع الجانب الفرنسى لتشكيل لجنة تحقيق مشتركة.


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