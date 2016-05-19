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عاجل.. وزير الطيران: الطائرة المصرية مفقودة ومازال البحث عنها جاريًا

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عاجل.. وزير الطيران: الطائرة المصرية مفقودة ومازال البحث عنها جاريًا عاجل.. وزير الطيران: الطائرة المصرية مفقودة ومازال البحث عنها جاريًا
بدء منذ قليل مؤتمر صحفى لوزير الطيران المدنى شريف فتحى، للحديث عن طائرة للطيران المختفية، صباح اليوم الخميس، وذلك بمقر وزارة الطيران بحضور عدد كبير من وسائل الإعلام الأجنبية والمصرية.

وقال "فتحى" أن الطائرة المصرية MS804 مفقودة، ولا يزال البحث عنها جارياً.

وكان مصدر مسئول بشركة مصر للطيران، قد صرح بأن رحلة الشركة رقمMS804، التى أقلعت من مطار شارل ديجول إلى مطار القاهرة فى تمام الساعة 23.09 بتوقيت باريس، اختفت من على شاشات الرادار فى ساعة مبكرة من فجر اليوم الخميس.

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مصر 365

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