بالصور.. وزير الطيران: لا ننفى فرضية عمل إرهابى فى حادث الطائرة المفقودة

قال شريف فتحى، وزير الطيران المدنى، إنه سيستعمل كلمة "الطائرة المفقودة" حتى يتم العثور على حطام الطائرة المصرية، وهناك فرضيات فى الحادث، ولكن علينا الالتزام بالتعبير المهنى.

وأضاف وزير الطيران المدنى، فى مؤتمر صحفى لعرض تفاصيل حادث اختفاء الطائرة المصرية، لا ننفى فرضية أن يكون حادث الطائرة المفقودة عملا إرهابيا.

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