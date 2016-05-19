وزير الطيران:تذاكر مجانية لأهالى ركاب الطائرة الفرنسيين لمتابعة التحقيقات

أكد شريف فتحى، وزير الطيران المدنى، أن الطائرة المصرية المفقودة كانت تقل 30 مصريا 15 فرنسيا ورضيعا، وجزائريا وكنديا، وتشاديا، لافتاً إلى أنه تم استضافة عائلات ركاب الطائرة من كافة الجنسيات فى القاهرة، وتم حجز فندق للإقامة لحين ظهور الرؤية، مشيراً إلى أنه سيتم استقدام العائلات من فرنسا بتذاكر مجانية للاطمئنان على سير الأحداث ومتابعة التحقيقات.

وأضاف وزير الطيران، خلال مؤتمر صحفى عقده منذ قليل بمقر الوزارة، أن الرحلة رقم 804 اختفت على رادارات الملاحة الجوية حوالى الساعة 2.40 دقيقة من طراز إير باص 320 ، وكان عليها 56 راكباً و7 طواقم الطائرة و3 أفراد أمن.

وأشار الوزير إلى أن آخر اتصال كان فى تمام الساعة 2.30 صباحاً، وبعدها فقدنا الاتصال بالطائرة فى الساعة 2.50.

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