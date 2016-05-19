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وزير الطيران: تذاكر مجانية لأهالى ركاب الطائرة الفرنسيين لمتابعة التحقيقات

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وزير الطيران: تذاكر مجانية لأهالى ركاب الطائرة الفرنسيين لمتابعة التحقيقات وزير الطيران: تذاكر مجانية لأهالى ركاب الطائرة الفرنسيين لمتابعة التحقيقات

شريف فتحي، وزير الطيران (أرشيفية)

قال  شريف فتحى، وزير الطيران المدنى، إن الطائرة المصرية المفقودة كانت تقل 30 مصريا 15 فرنسيا ورضيعا، وجزائريا وكنديا، وتشاديا، لافتاً إلى أنه تم استضافة عائلات ركاب الطائرة من كافة الجنسيات فى القاهرة، وتم حجز فندق للإقامة لحين ظهور الرؤية.

وأضاف فتحي، خلال مؤتمر صحفي عقده منذ قليل، أنه سيتم استقدام العائلات من فرنسا بتذاكر مجانية للاطمئنان على سير الأحداث ومتابعة التحقيقات.

 وأوضح أن الرحلة رقم 804 اختفت على رادارات الملاحة الجوية حوالى الساعة 2.40 دقيقة من طراز إير باص 320 ، وكان عليها 56 راكباً و7 طواقم الطائرة و3 أفراد أمن.

وتابع الوزير أن آخر اتصال كان فى تمام الساعة 2.30 صباحاً، وبعدها فقدنا الاتصال بالطائرة فى الساعة 2.50.

واستكمل وزير الطيران، قائلا : “نبحث قرب جزيرة كارباثوس لأن الإحداثيات الأخيرة التي حصلنا عليها من الطائرة كانت من هناك”.

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