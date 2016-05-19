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أختبارات الموسم الخامس لـ «Arabs Got Talent» تبدأ بالاسكندرية الأثنين المقبل

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أختبارات الموسم الخامس لـ «Arabs Got Talent» تبدأ بالاسكندرية الأثنين المقبل أختبارات الموسم الخامس لـ «Arabs Got Talent» تبدأ بالاسكندرية الأثنين المقبل

يبدأ برنامج المواهب Arabs Got Talent 5 إستقبال الراغبين فى المشاركه باختبارات موسمه الخامس ، بمسرح “فيكتوريا كوليدج” في مدينة الإسكندرية يومي الإثنين والثلاثاء 23و24مايو  المُقبلين، من الساعة الثامنة صباحاً وحتي السادسة مساءً بحضور لجنة الإنتقاء الأوليّة

،حيث تستمع اللجنة لأداء المشتركين لإنتقاء أبرز المواهب التي ستحصل على فرصة الإشتراك في مراحل البرنامج التالية، قبل أن تنتقل الإختبارات إلي القاهرة لتُقام يومي الخميس والجمعه 25 و26 مايو الحالي بمسرح “جامعه النيل” بمدينة الشيخ زايد.

يذكر أن البرنامج المقررعرضه على قنوات MBC ،تبدأ إختبارات تجارب الأداء لموسمه الخامس في مدينة عمان بالأردن السبت المُقبل، ثم ستنتقل بعد جولتها من مصر إلي المغرب، حيث تُقام الإختبارات في مدينة كازبلانكا يومي 30 و31 مايو الحالي، وتليها مدينة مراكش يوم 2 يونيو المُقبل، ثم العاصمة التونسية تونس يوم 4 يونيو.

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أونا

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